Por Francisco Nutti y Mariano Cerrato

@frannutti

@marianodcerrato

Después de cuatro meses de inactividad, es casi un hecho que miles de peluqueros porteños volverán a abrir sus locales en los próximos días. Crónica dialogó con referentes del sector, quienes manifestaron su deseo de volver a trabajar, además de alertar sobre las dificultades por la que transitan las peluquerías más chicas.

"Estamos muy ansiosos y confío en que el 18 volveremos a levantar las persianas", aseguró en diálogo con Crónica Darío Rubén Di Casale, alias el Tano de Il Fígaro, en Chacarita, quien instaló mamparas de nylon entre los puestos de corte, colocó un dispositivo sanitizante en el ingreso al local y elaboró un escrito con medidas preventivas que podrían aplicarse en todo el rubro.

"Son cosas económicas. Con una inversión de 25 lucas tenés todo el salón equipado", continuó Di Casale. En tanto, agregó: "Comprendo la situación de muchos colegas. Sé que hay muchos que han tenido que cerrar sus peluquerías y ahora piden laburo. Es una situación compleja que no se aguanta más".

Por su parte, el reconocido peluquero Fabio Cuggini, cuyo salón está en Lima 83, remarcó su apoyo a las peluquerías de barrio: "Yo me puedo quedar en casa porque estoy tocando mis ahorros. Pero el gran problema son aquellos que no tienen voz ni voto. Como es el caso de un trabajador que no puede pagar los insumos. Por eso, propuse un protocolo más humilde para que todos puedan acceder".

Asimismo, aprovechó para recordar que "es necesario un ente que regule la profesión", proyecto que él mismo presentó en el año 2013.

Un sector en crisis

Sebastián Hernández tiene una peluquería sobre Nicaragua y Fitz Roy, en el barrio porteño de Palermo, en un local que tiene en alquiler y que le está siendo difícil de sostener en los últimos meses, con "una deuda de 600.000 pesos", sumada a todos los costos del lugar, como los impuestos.

El peluquero de Palermo manifestó los problemas que generaría el protocolo "para las peluquerías chicas, porque hay salones que tienen un espacio de 4 metros por 4 metros, en donde es imposible que se cumpla el distanciamiento de 1,5 metro por personas" y auguró que esos negocios "no van a poder abrir".

En este sentido, agregó que otra de las dificultades que enfrentarían los trabajadores del sector sería la de poder sostener un precio económico en el corte de pelo, ya que la disposición del protocolo obligaría a los peluqueros a tener que utilizar materiales descartables.

"Para el uso individual de los materiales el costo en las peluquerías medianas va a ser de entre el 20% y 30% de lo que sale el corte, pero en las peluquerías más chicas de barrio, que te cobran 200 pesos, la tarifa va a aumentar el doble y va a ser muy complicado que puedan funcionar", destacó Hernández, quien propuso la opción de "poner un nailon o algo que sirva para separar a los clientes".

Por su parte, el peluquero del barrio de Villa del Parque Ricardo Lacco sostuvo que para él es "inexplicable" lo que hicieron con su rubro. "En mi peluquería podemos cumplir con el distanciamiento social y los productos que usamos son todos por salud, higienizamos siempre todos los elementos que usamos. Por eso mi bronca es que nos hayan hecho cerrar a nosotros, cuando somos uno de los rubros que más tiene incorporada la sanitización", subrayó.

Por último, Guillermo Peyrano, de Palermo Soho, indicó que en su negocio se van a tener "que turnar para atender a la gente" en un negocio que atiende "con cinco socios más", pero se mostró confiado con que "la fidelidad de los clientes" les va a permitir seguir en funcionamiento.

"No imagino que la gente se vaya a agolpar en las peluquerías. Las personas mayores de 60 se cuidan mucho y también van a ser cautos, pero el cliente es muy fiel y vamos a pasar este momento", cerró Peyrano.