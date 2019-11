El viernes se vivirá una jornada emotiva en la ciudad de Mar del Plata, debido a que se realizará un acto de homenaje a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, y funcionarios de la Armada Argentina le entregará a los familiares de los héroes una condecoración denominada "Al Honor Militar", entre otras actividades. En tanto, está prevista la presencia en el evento del presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el ministro de Defensa, Oscar Aguad.

La ceremonia tendrá lugar a las 15.30 en dicha Base Naval bonaerense, y si bien se especula con la presencia del primer mandatario y el titular de Defensa, sí está confirmada la presencia de autoridades nacionales, provinciales y de la misma fuerza, encabezadas por el almirante José Luis Villán.

El momento especial del acto será cuando los familiares de los 44 tripulantes reciban a manos de autoridades navales la medalla "Al Honor Militar", además habrá salvas de cañón y en horas de la mañana, los familiares participarán de una ceremonia religiosa privada, en una capilla ubicada dentro de la base marplatense.

Respecto a esto, Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, teniente de corbeta, dijo: "Vamos a estar ahí por supuesto, no sabemos si va a estar el ministro (Oscar Aguad) ni el presidente (Mauricio Macri), a nosotros nadie nos informó, algunos dicen que sí otros que no. Nunca fuimos hostiles para el presidente o el ministro, lo que recibimos la hostilidad de ellos fuimos nosotros, de hecho, hay videos donde se lo muestra al ministro Aguad gritándonos y golpeando la mesa mientras las esposas y madres lloran ante esa hostilidad. Nunca fuimos hostiles con ellos, sí fuimos críticos por supuesto y sí hicimos mínimas exigencias que correspondían, pero siempre en un marco de profundo respeto. Lo denunciamos penalmente, pedimos juicio político, hemos criticado pero siempre en posición de respeto, si se da la posibilidad de hablar con ellos, también se le dirá lo que sintamos, qué tenemos que decir, pero siempre con el mismo respeto".

Luis agregó: "Individualmente cada uno va a ir según sus posibilidades, algunos no están en condiciones de salud para viajar, otros no están en condiciones económicas, porque la Armada brindó uno que otro pasaje para los que viven en el interior del país para ir, pero no alcanzó para todos. Hay familias que están los padres, esposas, hijos y la Armada brindó uno o dos pasajes y algunos quedaron afuera, no hubo pasajes para hermanos, otros a pesar de tener los pasajes, por motivo de salud no han querido viajar por salud mental, porque ven que les hará mal estar ahí. No tengo constancia de cuántos vamos a ir, pero seremos muchos, de alguna forma representaremos a todos. Esto es un acto homenaje, hay que aceptarlo y poner por encima de todo, el honrarlos a ellos que se lo merecen y mucho más".