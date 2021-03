Tal y como estaba previsto desde hace varios días, se llevó a cabo el denominado "panazo" en el cual se entregaron 1000 kilos de este alimento de forma gratuita en Plaza de Miserere, y que fue organizado por cámaras y agrupaciones de panaderos de distintas localidades del AMBA, para reclamar por la regulación del precio de los insumos.

Cabe destacar, que los organizadores de la medida ofrendaron a los que se acercaron “alrededor de mil kilos de pan y productos panificados, con un mate cocido o una chocolatada, con el propósito de visibilizar la seria problemática que atraviesa la industria panaderil”.

La entrega comenzó a las 11 en el sector de la plaza lindante con la avenida Pueyrredón, y contó con una nutrida participación de interesados que aseguraron que se enteraron de la medida de protesta por redes sociales y medios de comunicación.

La gente se acercó a buscar su bolsa de pan (Fernando Pérez Re/Crónica).

Los voceros del sector aclararon que “no se trata de una protesta contra el Gobierno, sino de hacer público un legítimo reclamo de los trabajadores de la industria, que ven peligrar cada vez más sus fuentes de trabajo”.

"El pan está muy caro, sube todos los días", sostuvo uno de los concurrentes para explicar la razón por la que se hizo presente, luego de aclarar que se desempeñó como cocinero de un restaurante durante cinco años, pero "por la pandemia cerró, perdí el trabajo y no lo pude recuperar".

Los organizadores pidieron controlar el precios de los insumos (Fernando Pérez Re/Crónica).

En tanto, el presidente de la Cámara de Panaderos de Ezeiza, Darío Santillán, sostuvo que “estamos reclamando la regularización de las tarifas, los aumentos desmedidos que vienen llevando a cabo. Los panaderos somos los que ponemos la cara, pero los aumentos con los precios nos llegan formados”.

El comerciante pidió la urgente intervención de la Secretaría de Comercio, con el objetivo de que los convoque y así poder establecer “un precio para que salga favorecido el vecino”.

La medida se llevó a cabo de forma pacífica (Fernando Pérez Re/Crónica).

Santillán dijo que “el panazo” es “una manera solidaria” de reflejar la problemática. “El panadero no deja de ser solidario, estuvimos toda la pandemia asistiendo comedores, ollas populares, merenderos y el problema no es el precio del pan para los panaderos, queremos garantizar que en la mesa de todos los argentinos no falte el pan”, comentó.