Por Catalina Sarrabayrouse



Un adolescente de 18 años se saca el buzo de egresados para ponerse la campera y un casco de soldado. El mismo que 37 años atrás utilizaron los combatientes de Malvinas para defender al país.



Así es como intentan recrear en las charlas del Centro de veteranos de guerra de Quilmes lo que fue la realidad de los ex combatientes.



Los mismos hombres que en 1982 se ajustaban los cordones de las botas, preparaban el casco y alistaban el fusil, este viernes le cuentan a esta nueva generación cómo fue aquella vivencia.



En esta jornada, José Valdez, presidente del Centro, recibió a un grupo de alumnos del colegio Buckingham y compartió con ellos sus memorias de Malvinas.



Contó cómo fue perder compañeros en el campo de batalla, la poca preparación que tuvieron para enfrentar al enemigo y cómo la hermandad entre argentinos lo ayudó a sobrevivir. Entre lágrimas relató lo duro que fue despedirse de sus familiares y emocionó a los presentes.



Estos soldados que expusieron sus vidas por el país, no recibieron la pensión que les correspondía hasta diez años después de regresar de las Islas. La lucha por recuperar el dinero que el Estado les debe lleva años y ningún medio contó esta realidad. Excepto Crónica.



Es por eso que le otorgaron un reconocimiento y el veterano de guerra Omar Sánchez contó: “Si no hubiese sido por Crónica esto pasaba inadvertido. Ningún medio se hizo eco de nuestro reclamo”.



En el homenaje también estuvo presente Ricardo Romero, Secretario General de Sanidad Quilmes y Walter Di Giussepe quien fue el abogado de los combatientes en la lucha por el pago de pensiones. A pesar de que pasaron más de tres décadas de aquella guerra que se llevó la vida de 650 argentinos, este grupo de veteranos sigue luchando por lo que les corresponde. La lucha, que es cruel y es mucha, para ellos sigue.