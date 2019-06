Osvaldo Acuña tiene 34 años y tiene el síndrome de Síndrome de Marfan, un trastorno hereditario que afecta el tejido conjuntivo, es decir, las fibras que sostienen y sujetan los órganos y otras estructuras del cuerpo.

En el caso de este rosarino, el sindrome afectó su visión, que se va deteriorando cada vez más con el correr del tiempo. Para tratar de mejorar, se sometió a 7 operaciones y si bien los primeros 10 años posteriores a las intervenciones, le brindaron resultados positivos, un nuevo desprendimiento de retina complicó su evolución dejando como única alternativa un costoso tratamiento en China. En efecto, su valor es de 50.000 dólares incluidos los estudios, vuelos y estadías en el país asiático.

Casilda, junto a Osvaldo

Encabezados por el artista Raúl Lanas, toda la ciudad santafecina de Casilda, donde viven ambos, se está movilizando con distintas actividades solidarias para ayudar.

"El gobierno no puede colaborar porque este tratamiento está considerado experimental", afirmó el cantante. "Osvaldo el 24 de junio tiene que estar en China y sino, se lo van a reprogramar para el año que viene recién", añadió el bailarín de tango.

"Tuve que cerrar mi taller de chapa y pintura porque ya no podía hacer nada más", comentó Osvaldo. "El dolor es inosportable. El aceite de silicona -que le pusieron durante la operación por el desprendimiento de retina- es extremadamente doloroso. No puedo más", dijo mirando cabizbajo.

Toda la ciudad de Casilda apoya a Osvaldo para que pueda recuperar la vista. (Foto: Pablo Villán)

Con lágrimas en los ojos, el rosarino relató "Hace varios días que no duermo y pensé en muchas cosas, pero cada día Matías, mi hijo de 7 años, es quien me da esperanzas y me devuelve las ganas de vivir. Cada vez que me ve caído, me despierta y me alienta a que esté activo, a que no me de por vencido", agregó mostrando un dibujo sobre un trozo de cartón, hecho en birome, al que el pequeño realizó pequeños agujeritos para que su padre pudiera "ver" lo que le había regalado.

"Cuando empecé con esta campaña, tenía un 20 por ciento de visión", pero pasó el tiempo y ahora “sólo tengo el 5", sostuvo.

Tanto Acuña como Lanas afirmaron que “los vecinos de Casilda se ofrecieron hasta a aumentarse los impuestos municipales, con el fin que el gobierno local de una mano y aunque sea, adelante la plata para poder realizar el viaje”.

“Estoy desesperado. Juntamos 500,000 pesos y tuve que poner en venta mi casa para ver si puedo llegar a tiempo para poder viajar, es mi última oportunidad”, concluyó.

Osvaldo sostiene con fuerza en su mano el dibujo de su hijo y sólo atina a decir “Gracias”.

Cualquier ayuda es bienvenida

Podés colaborar con Osvaldo aportando tu granito de arena a la cuenta a nombre de María Antonia Correa del Banco Nación (Caja de Ahorro en pesos - CBU: 0110190030019028350915).