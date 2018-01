La Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche y la Administración de Parques Nacionales continúa la búsqueda del joven Joaquín Santos, de 28 años, que fue visto por última vez hace una semana en las cercanías de Pampa Linda, en la base del Cerro Tronador, y esta mañana comenzaron a trabajar con perros de venteo, informó una fuente oficial.



"Todos los días hemos sobrevolado la zona para tratar de advertir algún mensaje de quien pueda estar perdido en la zona de cañaverales del Cerro Tronador, o que haya acampado por algún inconveniente, pero no encontramos nada por el momento", explicó Martín Raffo, jefe de la Comisión de Auxilio del Club Andino.



Incluso la búsqueda en la zona se hizo con kayaks en el río Manso, que debió haber cruzado Santos para volver del Lago Ilón, donde pasó la noche y fue visto por última vez por dos testigos que así lo manifestaron a los investigadores.



"Sabemos que Joaquín estuvo en el Lago Ilón pero no regresó a Pampa Linda, desde donde iba a partir para visitar la zona del refugio Otto Meilling, por eso esta mañana sumamos perros de venteo para tratar de localizar alguna pista", explicó Raffo.



Los perros de venteo, a diferencia de los de rastreo, no trabajan con la nariz pegada al suelo sino con la cabeza levantada y son capaces de buscar en una amplia zona. Se emplean en la búsqueda de personas entre los escombros, sirven para localizar personas vivas, muertas o restos humanos.

Perro de venteo que buscará al joven desaparecido.



También hubo participación de dos buzos de prefectura que recorrieron la zona del lago Mascardi, donde desemboca el río que Santos cruzó para llegar a la laguna Ilón, y que no se sabe si volvió a pasar para retornar a la base de Pampa Linda, un recorrido de unos 9 kilómetros que se controlan a diario.



La búsqueda comenzó el martes luego de que la familia de Santos, oriundo de Buenos Aires, denunció que el joven no completó el itinerario previsto de regresar el domingo al centro de Bariloche, distante 80 kilómetros de Pampa Linda, en un chárter que tenía pago de antemano.



A través de las redes sociales su hermano difundió una fotografía de Joaquín y sus familiares pidieron que quienes pudieran aportar información lo hicieran al teléfono del Club Andino Bariloche: (0294) 15 463 6960.