Tras conocerse la inflación oficial de febrero cercana al 4%, las principales empresas productoras de alimentos enviaron el último viernes a los supermercados sus nuevos listados de precios remarcados entre el 7 y el 15,5%. Desde este lunes, las góndolas de las grandes cadenas sufrieron otra ronda de aumentos.

Productos como fideos, yerba, aceite y elaborados con harinas serán los principales afectados. Hay ajustes también en los precios de arroz, café, pastas rellenas, rebozadores, premezclas para hacer pizzas o bizcochuelos y en los congelados. Según trascendió, Molinos, la fabricante de alimentos más grande del país, aumentará sus productos hasta un 15,5%. Así lo informó la compañía a sus clientes -en su mayoría cadenas de supermercados y mayoristas- en un extenso correo electrónico el último viernes, en el que precisó todos los detalles.

Los incrementos incluyen casi 300 productos, la mayoría integrantes de la canasta básica alimentaria. Como las listas de precios de Molinos suelen ser referentes para el resto de la industria alimenticia, la decisión puede tener un alto impacto en la vida cotidiana de millones de argentinos.

El economista Julián Guarino explicó los motivos del alza y resaltó que "el año pasado la inflación mayorista rozó el 70%". Enfatizó, además, que por entonces no era posible explicar semejante aumento en tan poco tiempo porque "no había a quién venderle". Para colmo de males, "no hay ninguna entidad del gobierno que controle los precios".

Asimismo, acentuó que cada vez se usa menos la capacidad instalada de las empresas, por lo tanto eso arrastra un costo que si se vende menos hay que compensarlo con un margen de mayor rentabilidad.

Rubro por rubro

Aceites alcanzaron un alza promedio entre 7% y 11,3%. Los que menos se encarecieron son los de oliva. Mención aparte para el aceite en aerosol, que se encareció 15,9%. Casi todas las primeras marcas de fideos: entre 8,5% y 9,3%. En tanto, las yerbas: desde 5,6% hasta 15,5%. Llamativamente, la marca que más sube se encuentra incluida en el plan de "Precios Cuidados". Y el café: 5%.

Las harinas siguen, por su parte, la tendencia al alza. Se trata de uno de los productos que más se incrementaron el año pasado. Ahora subieron entre 4,1% y 7%. Las principales marcas de arroz tuvieron aumentos de 5% promedio. Y los rebozadores sufrieron un incremento de 11,6%. A su vez, las premezclas, como los polvos para preparar bizcochuelos y prepizzas, aumentaron entre 5,9% y 11,6%. Pastas rellenas alcanzó el 9%.

Los congelados, como siempre a la cabeza de los incrementos, treparon entre 14% y 15,7%.