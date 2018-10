La asociación Civil Taxistas Unidos se manifestó frente a la Legislatura porteña por la presentación de un proyecto que pretende legalizar Uber, si bien varios partidos políticos se comprometieron a no aprobar la iniciativa.



El representante, Marcelo Boeri habló con Crónica HD: "Fuimos a los tribunales económicos penales en Inmigrantes, fuimos a elevar una denuncia en nuestro propio nombre por el intento de proyecto para legalizar a Uber. Estamos en contra y va en detrimento del gremio".



También se refirió a la legalización en Mendoza: "Regularon el servicio por aplicaciones, no específicamente a la aplicación. Encima no presentaron nada para cumplir con los requisitos pero ya abrieron oficinas. Eso acá no lo permitimos".



Luego señaló que "cualquiera puede trabajar en el marco de la legalidad" pero "lo que no es legal, no es trabajo sino robar". En este sentido, evitó hacer referencias a las atrocidades cometidas por parte de los taxistas que golpearon e incendiaron autos de Uber en varias oportunidades.



"Fuimos víctimas de una campaña publicitaria descarada en casi todos los canales de difusión masiva que fueron cómplices de la proliferación de la ilegalidad", repudió y siguió: "Esto afecta al Gobierno porque evidencia la desidia y que desde el discurso dicen que es ilegal pero lo dejan hacer. A las pruebas me remito: hay 50 mil ilegales trabajando".



Por último, concluyó con un reclamo hacia el Ministerio de Transporte porque no son escuchados "ni atendidos" y ratificó: "Vamos a soportar absolutamente todo. No vamos abandonar porque el que abandona pierde y no tiene premio".



La entrevista