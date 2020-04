Por Ignacio Barrios

@Barriosnacho

La pandemia del coronavirus dejó al descubierto varias falencias que tenemos como sociedad, pero también nos permitió ver cuáles son las necesidades del otro. Desde el lunes 20 de abril, el uso de barbijos o "cubre bocas" se volvió obligatorio debido a la resolución 95/2020 dispuesta en el Boletín Oficial. Sin embargo, ¿qué pasa con las personas que necesitan leer lo labios del otro para poder comunicarse?

En San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires, Natalia Angio, comerciante y emprendedora, desarrolló unos tapabocas especiales para personas sordas e hipoacúsicas. Natalia, que además es estudiante de LSA (Lenguaje de Señas en Argentina), empezó a notar la dificultad que representa el uso de los barbijos de fabricación casera para quienes se comunican a través del uso de señas.

Varias familias comenzaron a utilizar los tapabocas hechos por Natalia.

"En todos los ámbitos me tocó atender personas sordas. A fines del año pasado incorporé a mi equipo una chica sorda, con el desafío que eso implica. Cuando empezó todo ésto de la pandemia me dio tristeza ver que, tanto en la información que se da en distintos medios, como las disposiciones para el uso de tapabocas, no se contempla a personas sordas. Y son muchísimas", señaló Angio a crónica.com.ar.

Asimismo, reveló cual era el origen de estos "tapabocas inclusivos" y contó que el producto sufrió sus modificaciones: "Vi una publicación de Kentucky (Estados Unidos) donde una chica y su madre habían inventado la modificación de un barbijo agregando un rectángulo transparente para poder leer los labios. Hice la réplica, lo probé usándolo y no me terminaba de convencer, se empaña demasiado y no se veía la gesticulación. Pero la idea era fantástica... Así fue que me comuniqué con mi profesor de lengua de señas, Dennis Villegas, que es sordo y también con mi empleada para que me den su opinión e ir modificando".

El modelo fue modificado tras varias pruebas con personas sordas.

Tras varios intentos, llegaron a realizar el complemento perfecto "totalmente transparente con un frunce para calzar la nariz y la parte de abajo más suelta para que la respiración escape", precisó Natalia. Ahora, su invención es muy popular en San Miguel del Monte, y hasta llegó a recibir pedidos de otras localidades bonaerenses como General Rodríguez, Lobos y José C. Paz.

Agata Fornasa, miembro de la ONG Señas en Accion (SEA), que tiene como misión promover el derecho de la comunicación a las personas sordas, remarcó la importancia de este tipo de insumos para facilitar la comunicación de quienes padecen sordera o hipoacusia, y contó como SEA ayudó a la difusión de la iniciativa de la comerciante de San Miguel del Monte.

"Nos contaron la propuesta y nos sumamos avanzando en pos de la difusión de los barbijos transparentes y así se entregaron en hospitales públicos como el Hospital 'Dr. Baldomero Sommer' de General Rodríguez, el Trauma de Malvinas Argentinas y la Clínica Mitre de San Miguel. También a personas sordas y oyentes que los eligieron", explicó.

Dos enfermeras, utilizando los "tapabocas inclusivos".

"Es muy importante que podamos incluir a más personas, que haya información para todos, porque en definitiva la sociedad está compuesta por 'todos': oyentes, sordos, hipoacusicos y discapacitados motrices. Todos tenemos que recibir la misma información y lograr que la comunicación no se corte", concluyó Angio.