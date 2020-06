Taxistas independientes cortaron parcialmente la calle Cerrito y realizarán una olla popular a la altura del Obelisco, en el centro porteño, para reclamar la entrega de tarjetas alimentarias ante la merma de su actividad por el aislamiento social a raíz de la pandemia de coronavirus y por la "competencia desleal" de las aplicaciones de pasajeros.



"Las aplicaciones ilegales precarizan nuestro trabajo. Siguen funcionando con total impunidad. Hay inoperancia o complicidad del gobierno de la Ciudad. Es fácil cortar el transporte ilegal y no se está haciendo", aseguró el taxista Ariel Rodríguez a la señal TN.



"Pedimos una tarjeta alimentaria para nuestra actividad y medidas sanitarias porque estamos en la primera línea de fuego. Cayó más de un 90% la actividad de los taxis, tenemos compañeros que están juntando cartones para ganarse el mango", denunció.



En tanto, Marcelo Boeri, secretario de Taxistas Unidos, dijo que si bien la protesta es de compañeros independientes autoconvocados, "compartimos los reclamos".

"Pedimos la tarjeta alimentaria y la exención de las auditorias administrativas y técnicas de los autos por este año por la pandemia", aseveró.



Alberto "Cacho" Rodríguez, secretario de la Asociación de Taxis de Capital, afirmó que "aunque los que protestan no son compañeros de los gremios, no vamos a criticar esta movilización".

Los taxistas reclaman la tarjeta alimentaria.





"Los reclamos son comunes: la vigencia de las aplicaciones como Uber, Cabify y Beat aprovechándose de la cuarentena. Nosotros cumplimos el aislamiento cuidando la salud de nuestros compañeros y a ellos no les importa nada", criticó.

Los conductores de taxi protestaron sin generar incidentes ni cortar por completo el tránsito.



"Hay 10 mil peones de taxis que no están trabajando porque no rinde que la unidad se mantenga en actividad. No llega a un tercio del total la cantidad de choferes que están trabajando. Algunos salen unas horas o días salteados para llevar algo a sus casas", agregó Rodríguez.