Por Gabriel Arias

garias@cronica.com.ar

Después de una larga lucha por una representatividad gremial, finalmente el Ministerio de Trabajo inscribió como nuevo sindicato en el Registro de Asociaciones Sindicales de Trabajadores al grupo que nuclea a los trabajadores de puestos de todo el país, bajo la denominación de Sindicato Único de Trabajadores de Ferias de la República Argentina. Si bien aún no cuenta con personería jurídica, a partir de esta semana comenzará la afiliación masiva de adherentes y contratos con farmacias y empresas de salud, entre otros beneficios.

El titular del gremio, Walter Godoy, dialogó con Crónica sobre la resolución 534/2019 que fue aprobada la semana pasada. "La iniciativa nació a partir de mis ganas de salir de los abusos que veníamos soportando por parte de los Jorge Castillo y los (Enrique) Quique Antequera, y cuando tomamos conocimiento de la detención de estas personas, nos dimos cuenta de que se podía hacer algo, que se iba a combatir a estos regenteadores, estas mafias y nos animamos, porque hasta ese tiempo las veces que hemos querido agruparnos hemos sido perseguidos, inclusive hemos sufrido algunos problemas de índole mayor. Hoy estamos con la posibilidad de llevar dignidad y protección a un colectivo de trabajadores independientes muy grande", apuntó.

Entusiasmado con este presenta, el sindicalista agregó que "a partir de este reconocimiento podremos firmar convenios con empresas de salud, farmacias, vamos a tener 50% de descuento en 707 farmacias de todo el país, y esto se hizo a raíz del reconocimiento oficial. La semana que viene ya están programadas las primeras campañas de habilitación de afiliados, y vamos a convertir los adherentes (hoy son 263.187) en afiliados".

"Es la actividad de trabajadores independientes más grande del mundo, no sólo en Argentina, ya que el año pasado estuve con el líder mundial de OIT, y nos felicitó y ponderó la iniciativa, y esto es algo que quiero resaltar ya que es la primera vez en el mundo que se nuclea un gremio de la actividad feriante puestera. Se estima que a lo largo del país cuando terminemos, vamos a estar superando los 5 millones de afiliados. Fui convocado por Leandro Cuccioli, titular de la AFIP, quien nos felicitó y se puso a disposición, porque se dieron cuenta de que este colectivo significa un beneficio enorme para el país", añadió Godoy.

Si bien todo parece ir "viento en popa", aún resta la personería jurídica del gremial. "Tras del reconocimiento oficial que nos permitió tener la inscripción gremial y estar dentro de la nomina oficial de sindicato que tiene la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, hay que esperar seis meses para pedir la personería jurídica. Es tan atípica la actividad, que si bien es algo que me gustaría tener, no me perjudica en nada, porque lo único que estoy imposibilitado de hacer en este momento es huelga y paritarias, pero nosotros nunca vamos hacer huelga porque sino no vendemos, nunca vamos a pedir paritarias porque no somos asalariados somos independientes, igual la idea es que a partir de 4 de enero cuando se cumplen lo que nos exige la ley, la solicitaremos formalmente y es un trámite administrativo que no va a haber inconveniente", describió Godoy.