Hace unos días, el cantante de Los Nocheros Kike Tehuel había provocado una fuerte polémica luego de opinar que no se va a vacunar él, ni ninguno de sus compañeros, contra el Covid-19 porque no confían en la efectividad de la vacuna. Ahora, el reconocido artista de folclore tuvo que salir a dar explicaciones sobre sus dichos y a desligar a sus compañeros de esas afirmaciones.

"No me voy a vacunar, mi familia y yo. Me expresé mal cuando me preguntaron: '¿Los muchachos qué opinan''. Yo entendí (que se referían a) los muchachos de mi casa, no a Los Nocheros. Rubén (Ehizaguirre) ya se vacunó, Mario (Teruel) no sé que piensa y Álvaro (Teruel) tuvo Covid-19 y no le pasó nada. No puedo opinar sobre ellos. Ahí me expresé mal yo. Estaba hablando de mí y de mi familia", aclaró el nochero en una entrevista que le realizó Alejandro Fantino.

El artista había dicho al medio El Doce que en su casa utilizaban "terapias alternativas" y que siempre tratan de "estar bien, de comer bien y tener la energía arriba y estar alcalinizando el cuerpo". Según argumentó, en su posición de antivacuna que no tiene confianza en el antiviral contra el Coronavirus porque "hay un país que acepta AstraZeneca, otro la Sputnik no, otros dicen que es una dosis y después dicen que son dos, o que con una estás bien".

Tras las duras críticas que recibió de familiares de víctimas y de personal de salud en medios y redes sociales, Kike Teruel remarcó: "No es que no creamos en la vacuna. No estoy haciendo apología de no vacunarse, respeto muchísimo a la gente de la salud, a los que perdieron familiares, a los que están pasando por una situación difícil con el Covid-19".

.

En el programa de Fantino, Kike explicó que no va al médico desde hace 7 años porque cree en las "terapias alternativas" y sostuvo que desde esa cantidad de tiempo no toma ningún remedio o pastilla creada por la industria farmacéutica.

"Si me duele el hígado o estoy mal del estómago me cuido con productos naturales, tomamos té natural… Hago yoga, no tomamos pastillas. Es una decisión", aseveró.

Además, comentó que en su casa atravesó "situaciones muy extremas con Karina y con Naomi, por la Gripe A" y afirmó que "casi se mueren las dos". "Hace un tiempo tomamos una decisión familiar y nos cuidamos de otra manera. Hago yoga, dejé de fumar hace un tiempo. Karina se hizo vegana. Comemos muy bien y tratamos de tener la vibra y la energía alta. Esto parece ridículo, pero para nosotros no lo es. Es un estilo de vida que estamos haciendo, respetamos a todos, al que se vacuna y al que no".

.

Otra situación familiar fue el argumento que utilizó Kike para desconfiar de las vacunas: "A mi hijo Felipe le dieron una vacuna en la pierna y casi se ha muerto. Al día de hoy tiene la pierna mal porque casi se muere por la vacuna mal puesta, estaba vencida. Yo vivía en Buenos Aires todavía. Felipe no se vacunó más por una decisión de Karina y yo. Todos los años nosotros firmábamos que nos hacíamos responsable de él en la escuela. Felipe tiene 20 años, está espectacular y no tiene ninguna vacuna. No se resfrió nunca, no se enfermó nunca".

En ese sentido, enfatizó en que su familia tiene "razones naturales y personales" para decir que prefieren no vacunarse. "No decimos que no se vacuna nadie, preferimos no hacerlo", concluyó.