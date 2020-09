El intendente Diego Valenzuela presentó la Patrulla Ambiental que recorrerá Tres de Febrero para concientizar, educar, disuadir y prevenir situaciones de vulneración de los derechos ambientales. Esta nueva cuadrilla buscará detectar, solucionar y sancionar la mala disposición de residuos y restos de poda para evitar los micro y macro basurales.

Este equipo de agentes, creado en conjunto entre la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos y la Secretaría de Seguridad, también alertará de manera directa al COM en los casos en que se detecten hechos que violen las normas ambientales. Así, a través del control y la educación, podremos mejorar la convivencia de toda la comunidad.

“Para lograr un municipio cada vez mejor, es importante que no se deje basura y restos de poda donde no corresponde”, expresó el intendente Diego Valenzuela. “Nuestros inspectores estarán trabajando en educación y control para que esto no pase”, agregó. “Trabajemos entre todos, con un estado presente, para tener barrios más limpios y seguros. Necesitamos un cambio cultural”, concluyó.

Tres de Febrero es un municipio donde conviven áreas naturales con zonas de uso industrial, residencial, comercial, mixtos y de flujos de pasajeros. Por eso, el cuidado del ambiente y la calidad de los servicios públicos deben ser considerados temas prioritarios por su impacto presente y futuro.