Las medidas económicas impulsadas por el Gobierno fue uno de los temas principales de debate en una nueva edición del ciclo " Pensemos Todos", a la cual asistió el presidente del Banco Central Miguel Pesce.

Durante el encuentro moderado por la periodista Lourdes Zuazo, Pesce aseguró que el impuesto al dólar "no debería traer inflación" y expresó que Argentina presenta grandes potencialidades para seguir adelante.

"Las empresas petroleras esperan una gran potencialidad. Prevén duplicar la producción de petroleo en 4 o 5 años. Como Argentina alcanzó su abastecimiento, todo el petróleo que se produzca de más se puede exportar. Ahí hay un punto de esperanza", dijo.

Agregó: "El segundo es que Brasil comience a crecer y abandone la recesión de su economía. Todo lo que ese país haga para acelerar su crecimiento, para nosotros es valioso porque es nuestro principal socio comercial".

En tanto, al referise a la historia de la industria en nuestro país, expresó que contamos con un desarrollo muy importante de institciones tecnológicas y opinó: "El mundo paga por tecnología y nosotros estamos en condiciones de competir. Argentina puede producir satélites, radares, centrales nucleares, reactores de generación eléctrica. Ahí hay un potencial muy importante".

Luego, habló sobre la emisión de dinero y detalló: "No hay que ser dogmático, la emisión de dinero no es siempre inflacionaria. Argentina tiene una base monetaria muy baja con una capacidad ociosa muy alta en el sector industrial. La emisión de dinero no tendría que tener efectos inflacionarios".

Al concluir, expresó: "Tenemos que avanzar en el acuerdo económico social y analizar los efectos del paquete de medidas. Ya dimos un primer paso bajando 5 puntos la tasa de referencia del Banco Central".