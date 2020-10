Por Jorge A. Dimuro

Uno de los tantos sectores ignorados en la población son los enfermos de epilepsia. Esta enfermedad, que padecen más de 50 millones de personas en el mundo, afecta a cualquier nivel socioeconómico, y hace en nuestro país, que quienes la sufren sientan una doble victimización, la propia enfermedad y el abandono de las instituciones.

Por tal motivo, consideré que debemos acompañarlos en esta lucha y darles un espacio para que sean ellos mismos quienes puedan comentar su padecimiento. En el próximo párrafo, el testimonio de Luis Cuevas, un joven de 30 años, que está atravesando por esta situación.

“Hace 5 años que tengo epilepsia, algo inusual porque por lo general las personas comienzan a manifestar síntomas entre los 5 y 20 años o mayores de 60.

.

Todo esto comenzó cuando sufrí un fuerte accidente automovilístico, donde tuve una convulsión. Soy un chico sano que nunca tomé alcohol ni fumé. Pero desde ahí, ahí todo cambió por completo (perdí la memoria de mi infancia y de casi toda mi vida).

Antes jugaba al básquet, me estaba yendo muy bien y perdí todo a causa de la epilepsia ya que no puedo hacer deporte porque producto de la enfermedad puedo desmayarme, los ruidos me hacen mal, tengo alto grado de discapacidad y crisis todas las semanas. El tener epilepsia afecta a la familia y a uno mismo.

No puedo tener un trabajo, una obra social, es difícil que pueda hacer una actividad recreativa, sufro depresión y ansiedad. Por eso, creé la página “ Epilepsia. Ayuda a dar a conocer nuestra enfermedad” para que personas como yo estemos unidas y para que aquellas que no saben lo que significa, la conozcan y que no les suceda como a mí.

.

Allí, se comparte información importante sobre la enfermedad, los diferentes tipos de epilepsia y cómo poder ayudar a una persona si tiene una crisis. Si no fuera por mi familia no tendría donde quedarme y ni qué comer porque no recibo ayuda del gobierno, la pensión hace tres años que la tramité y no sale.

Quiero levantar la voz y decir lo que sucede, que no hacen nada para que yo y otras personas que padecen lo mismo, tengan una pensión o algo para poder vivir. Gracias por el espacio. Les dejo mi correo: luisdanielcuevas24@gmail.com”.

Esto es lo que indigna, la falta de atención de quienes deben ayudar a los más vulnerables, los discapacitados, los jubilados y toda aquella persona que necesita tener la contención del Estado. Me pregunto, ¿dónde está Desarrollo Social? ¿dónde está el Ministerio de Salud?, ¿dónde está Anses?, todos brillan por su ausencia. ¿Y nuestros representantes? ¿y a los legisladores que tendrían que resolver estos problemas no se les cae ninguna idea?

Se los ve tan abocados en los proyectos que se presentan, ¿será porque tienen intereses personales que parecieran ser más importantes y urgentes que los intereses de un pueblo? Pongo a disposición mi correo: amilcardimuro@hotmail.com.ar y les recuerdo que nos pueden escuchar en nuestro programa que hace más de 15 años realizamos por la 93.5 FM Q La Radio del Grupo Crónica, todos los sábados de 9 a 11 horas.

Jorge A.Dimuro de “La Voz del Jubilado”.