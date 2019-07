Una mujer discapacitada de 84 años murió y otras once resultaron heridas al incendiarse un departamento de un edificio ubicado en el barrio porteño de Villa del Parque. "Quiero saber qué pasó porque no me cierra esto. Lo que sé es que por desgracia mi madre murió asfixiada estando a un metro del balcón", afirmó Eduardo, hijo de la fallecida, en diálogo con Crónica HD.

La tragedia ocurrió este domingo por la madrugada en el tercer piso de un edificio de departamentos, ubicado en Baigorria 3211. Al desatarse las llamas, la fallecida estaba sola y no logró salir a tiempo, por lo que fue hallada sin vida en el comedor del inmueble.

Tres menores y ocho adultos, entre ellos un oficial de policía, fueron trasladados por inhalación de monóxido de carbono hasta los hospitales Álvarez, Zubizarreta y Vélez Sarsfield, informó Crónica HD, único medio presente en el lugar.

Además, el SAME asistió en el lugar a tres personas por inhalación de humo, aunque no fue necesario su traslado.

El hijo de la víctima, Eduardo, relató que acudió rápidamente al departamento luego de que una vecina le avisara. "Cuando llegué veía las llamas que salían de la habitación y ya estaba la policía y los bomberos. Mi mamá era discapacitada y tenía muy poca movilidad", señaló.

Desconcertado sobre las causas del incendio, el hombre afirmó que es "muy cuidadoso" con las instalaciones de luz y gas; y si bien detalló que el edificio tiene más de 50 años de antigüedad, la red eléctrica estaba "nueva". La mujer alquilaba el departamento desde hace 12 años y "todo funcionaba perfecto", añadió.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que el deceso de la mujer se produjo por "inhalación de humo y quemaduras". Los peritos de la Policía de la Ciudad, por su parte, buscarán determinar las causas del siniestro.

Los bomberos controlaron rápidamente el fuego generalizado encontrado al arribar al lugar, tras lo cual "se continuó con la evacuación en forma ordenada y sin pánico". Según adelantaron, el fuego se desató alrededor de las 3 de la mañana en la habitación de la mujer y se extendió con rapidez en otros sectores de la vivienda.