L a movilización que encabeza este miércoles la familia Moyano no está acompañada por un paro general. Sin embargo, distintos servicios se verán afectados a lo largo del día. El primer ejemplo de ello llegó en la noche del martes, cuando el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad solicitó a través de un comunicado "no sacar la basura debido a que la recolección nocturna no se realizará, según indicó el sindicato ante la movilización del 21 de febrero". Para este miércoles se espera la misma situación.

Asimismo, desde el Sindicato de Camioneros admitieron que habrá dificultades para abastecer las estaciones de servicio, por la escasa cantidad de transportes que circularán. "Difícilmente pueda cumplirse el suministro de combustibles con normalidad", señalaron. En esta línea, cabe destacar que las estaciones de servicio funcionarán debido a que el sindicato -encabezado por Carlos Acuña- no adhirió a la marcha.

En cuanto a los cajeros automáticos, las entidades bancarias aseguraron que hubo "una operatoria normal con ciertas limitaciones" y que no faltaron los billetes durante la primera y segunda jornada de la medida de fuerza. Este miércoles vuelven a funcionar los bancos con normalidad tras 48 horas de paro.

La Unión Tranviarios Automotor no adhirió a la protesta, por lo que los colectivos funcionarán. Lo mismo ocurre con la Unión Ferroviaria, aunque el servicio de algunos ramales se puede ver resentido por la adhesión de sus delegados, como el caso de Rubén "Pollo" Sobrero, del Sarmiento.

Fuentes de Metrovías informaron que "en principio no habría afectación" del servicio de subtes. En comunicación con Crónica, Roberto Pianelli -secretario de Metrodelegados- confirmó que si bien adhieren a la movilización, "habrá servicio normal". Los vuelos funcionarán con normalidad y "no se prevé ningún problema por la movilización", informaron fuentes de Aerolíneas Argentinas.

"Se ha hablado con los proveedores y todos han garantizado hasta el momento servicios sin inconvenientes", aclararon. Y agregaron que habrá que tener en cuenta "el flujo vehicular en la ciudad para ver cómo pueden llegar los pasajeros y tripulantes a los aeropuertos". Quienes sí realizarán un paro de 24 horas son los trabajadores del Estado de Capital Federal. "Por paritarias libres. Contra el ajuste y el tarifazo. Basta de despidos", es el reclamo de ATE.