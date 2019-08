Por Gabriel Arias

En tiempos donde el trabajo es un bien que escasea en nuestro país, la figura de San Cayetano se hizo más fuerte que nunca en la celebración que se le hizo al Patrono del Pan y el Trabajo en el templo del barrio de Liniers, donde miles de fieles se acercaron para pedir y agradecerle al santo.

Desde hace días, los peregrinos se fueron acercando a la iglesia ubicada en la calle Cuzco al 100 para llevar a cabo sus pedidos y sus agradecimiento para el Santo de la Providencia, es por eso que bajo el lema "Querido San Cayetano, como pueblo y familia, ayúdanos a ver a Cristo vivo en cada hermano", tuvieron lugar las misas a las 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21 y 23 y se realizaron las bendiciones y confesiones de manera permanente adentro y fuera del templo.

Uno de los fieles que se hizo presente, llamado Ricardo, le comentó a Crónica que "si bien suelo venir muy a menudo a San Cayetano, es la primera vez que vengo a ver a este santo para pedirle trabajo, ya que generalmente lo hacía para agradecer, pero la situación se complicó y ahora necesito tener un poco más de trabajo. Lo que sí estoy viendo en este año, es gente con mucha tristeza, con mucha necesidad de algo. La noto muy mal con mirar sus caras y es que nadie tiene un mango y está necesitada de lo laboral y económico".

En tanto, a las 11 se realizó la misa central que fue presidida por el Cardenal Mario Poli (arzobispo de Buenos Aires y Primado de Argentina), quien al finalizar la misma recorrió la fila de los peregrinos impartió la bendición. La tecnología no estuve ausente en esta celebración, ya que a través de las redes sociales Facebook "Santuario San Cayetano Liniers" y Twitter @Scliniers se pudieron seguir todas las instancias de la jornada.

Otra peregrina que se dió cita en el barrio de Liniers fue Daniela, quien agregó que "lo sigo desde hace muchos años y lo seguiré haciendo mientras tenga vida. En mi caso vengo a agradecer porque mi hijo tiene trabajo pero a mi no me va tan bien, ya que soy jubilada, trabajé 30 años en la Fuerza Aérea y no me alcanza para vivir, me cuesta comprar los medicamentos. De todas maneras, soy muy creyente de los santos, de hecho, hace 11 años que camino descalza a San Nicolás porque sé que en el fondo, los santos nos cuidan, por eso, confío en los milagros de San Cayetano".

En cuanto a los souvenirs y sus precios, los mismos eran los siguientes: imágenes 100 pesos, rosario 50, capillas pequeñas 35, anillos 20, colgantes 40, velas 30, imán 20, 10 sahumerios por 35 pesos, palo santo 40, llaveros 30, botellas de agua bendita 25 y bolsitas con artículos de San Cayetano 30, entre otros productos.

Finalmente, Olga sostuvo que "hace años que estoy en situación de calle, y el santuario me amparó varias veces desde entonces, por eso, siempre le soy fiel a este santo, porque nunca me desamparó".

¿Quién fue Cayetano de Thiene?

En cuanto a quien fue San Cayetano, hay que decir que se llamó Cayetano de Thiene y nació en la ciudad italiana de Vicenza el 1 de octubre de 1480, perteneció a una familia de condes aunque su pasión por la religión fue más fuerte.

En 1506 fue nombrado protonotario apostólico en la corte del Papa Julio II, y por su trabajo logró reconciliar a la Santa Sede con la República de Venecia, aunque en 1513 se retiró de la vida cortesana y fundó la Sociedad de Sacerdotes y Prelados, llamada el "Oratorio del Amor Divino".

En 1515 fue ordenado sacerdote y luego fundó el "Hospedaje de los Incurables", años más tarde y junto a otros obispos creó la "Orden de los Teatinos". Ya en 1531 su obra se hizo aún más grande, ya que fundó la "Orden de los Padres Somacos", en la cual se dedicó a los pobres y huérfanos.

El 7 de agosto de 1547 murió siendo superior de su orden en la ciudad italiana de Nápoles, y sus reliquias se encuentran en la Iglesia de Santo Paolo. Cayetano fue beatificado el 8 de octubre de 1629 por el Papa Urbano VIII y fue canonizado el 12 de abril de 1671 por el Papa Clemente X.