La Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles en conjunto con la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa) publicó un informe en el que destaca que desde que comenzaron a aplicarse las vacunas, hasta el pasado 9 de abril, se han detectado en la Argentina 29.232 reacciones “supuestamente atribuidas a la vacunación e inmunización” contra el Covid-19.

La CoNaSeVa las vacunas aprobadas por la ANMAT en la Argentina demuestran “un buen perfil de seguridad”.

Al respecto de este reporte, los organismos señalan que el 99% de los casos (unas 29.232 personas) tuvieron efectos secundarios leves, mientras que el 0,92% (unas 280 personas) tuvieron que ser hospitalizadas.

Este estudio surge a colación de la investigación por la muerte de una mujer de 82 años de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se había dado las dosis de Sputnik V, y el fallecimiento de un hombre santafesino que había recibido la inmunización de la AstraZeneca.

En tanto, el documento incorporó en su análisis y conclusión a las vacunas Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm y la de CovidShield. En relación a la primera, se registraron 26.443 reacciones llamativas tras la supuesta aplicación de sus dosis. Entre esos casos se encuentran 10.274 casos de cefalea, mialgias, artralgias, o astenia, que representan el 38,8% de los efectos secundarios registrados. A su vez, se advirtieron 2.414 casos de dolor local, reacciones locales en la zona de aplicación de la vacuna.

El documento calificó como “indeterminado” a cuatro efectos secundarios que se produjeron tras la aplicación de la SputnikV. Se menciona dos hechos de síndrome de Guillain Barré y otros dos de “trombocitopenia inmune”, que representan, cada uno, el 0,0075% del total. No obstante, aún no se logró determinar si estuvieron vinculados con la aplicación de las dosis.

Por otra parte, sobre la vacuna CovidShield, que se produce con la misma tecnología que la de AstraZeneca, los organismos registraron casos de fiebre, cefalea, dolor local, alergia leve moderada, lipotimia, sincope y ansiedad.



Cabe señalar que las dosis deAstraZenecafueron suspendidas en otros países luego de que se detectaran casos de trombosis, pero estas reacciones aún están en estudio. En Argentina no han reportado episodios de esta naturaleza.

Asimismo, las autoridades de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas advirtieron que las dosis de CovidShield “han demostrado un satisfactorio perfil de seguridad” y señalaron que los efectos adversos detectados fueron leves y poco frecuentes.

En el caso de la vacuna producida por el laboratorio estatal chino Sinopharm, el informe en seguridad en vacunas indica que la mayoría de los efectos secundarios detectados fueron fiebre, cefalea, mialgias, dolor local y alergia leve.



En su conclusión, la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa) determinó en su informe que la fiebre, la cefalea, las mialgias y artralgias son los diagnósticos más frecuentes. Los errores más comunes fueron la aplicación de dosis con intervalo menor al recomendado, administración de segundo componente como primera dosis o componente como segunda dosis en el caso de vacuna Sputnik V, coadministración con otra vacuna, error en el sitio de aplicación, entre otros.



A pesar de que este estudio no tuvo en cuenta a las vacunas Pfizer (que en nuestro país no se administran) y Moderna, no ha de pasar desapercibido que en Francia, Estados Unidos o Israel, donde se han aplicado las dosis de estos fármacos, se llevaron a cabo diversos estudios tras reportarse casos muy inusuales de problemas cardíacos en adolescentes y jóvenes adultos vacunados contra el virus.

Según han informado distintos medios de comunicación, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos registró casos de miocarditis en un numeroso grupo de personas que recibieron una vacuna de ARN mensajero, como las desarrolladas por Pfizer/BioNTech o Moderna.

No obstante, es importante señalar que hasta el momento no se ha demostrado un vínculo entre la enfermedad desarrollada con las inyecciones aplicadas.