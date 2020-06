El CEO de YPF, Sergio Affronti, anunció este miércoles la nueva estructura para el Upstream con foco en incrementar la producción de petróleo y gas de la compañía.



"Vamos a hacer una YPF distinta, que produzca cada vez más, sea más eficiente, descentralizada y se convierta en el motor de la industria para aportar la energía que el país necesita", afirmó el CEO de la compañía.



El objetivo de esta reorganización es generar negocios sustentables que permitan aumentar la producción de petróleo y gas, al mismo tiempo que minimizar los costos. El foco debe estar puesto en la seguridad de las personas, la integridad de las operaciones y el cuidado del medio ambiente.



En el convencional, el objetivo es cambiar la tendencia de declino mediante la aplicación de técnicas de recuperación secundaria y terciaria en yacimientos con muchos años de producción. La estructura se unifica en dos regiones, una con sede en Neuquén y otra con sede en Santa Cruz, haciéndola más horizontal y flexible.

En el no convencional, ahora con sede en Neuquén, YPF tiene el objetivo de alcanzar competitividad a nivel mundial y transformar esta producción en motor de crecimiento del país. La estructura se concentra en dos regionales, con foco en petróleo y gas no convencional. Es un equipo joven, diverso e innovador, con experiencia en la gestión de este tipo de proyectos.



"En la primera línea del Upstream designamos a Fernanda Raggio como gerenta de Exploración de la vicepresidencia de Convencional, a Guillermina Sagasti, como gerenta de Geociencias y a Cristina Szwed como gerenta de Ingeniería e Instalaciones de la vicepresidencia de No Convencional. Además, por primera vez, promovimos a una mujer a la gerencia de una unidad de negocio. Maria Sacchi asume esta responsabilidad desde Rincón de los Sauces", detalló Affronti.

Durante la presentación, lo acompañaron Gustavo Astie y Pablo Iuliano, vicepresidentes de Upstream Convencional y No Convencional respectivamente. También, estuvo presente José Manuel Aggio, vicepresidente de Recursos