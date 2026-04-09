Trump, con la MAGA rota

La reciente decisión del presidente Donald Trump de pactar una tregua de dos semanas con Irán ha provocado un sismo dentro de su propia base política. El movimiento Make America Great Again (MAGA) se encuentra actualmente fracturado entre quienes celebran la diplomacia presidencial y quienes califican el acuerdo como una "traición".

A pesar de las críticas internas, las figuras más prominentes del ala conservadora han salido rápidamente a blindar la figura del mandatario. Dinesh D'Souza, el cineasta y analista aseguró que Trump ha vuelto a "burlar a sus críticos" y a demostrar que es el único "adulto responsable" en la sala.

Por su parte, Matt Schlapp, el presidente de la Unión Conservadora Estadounidense subrayó que la confianza de la base en Trump es ciega, fundamentada en que el presidente maneja "información real y útil" que el público desconoce.

Sin embargo, para sus detractores, el resultado es una humillación estratégica. Argumentan que, tras meses de retórica agresiva, el acuerdo deja un escenario desfavorable para Washington, con el régimen iraní permanece intacto, manteniendo sus reservas de uranio altamente enriquecido, y con el control completo sobre el Estrecho de Ormuz.