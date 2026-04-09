Menú
Seguinos
en vivo
Jueves, 9 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
IRÁN LO PUSO EN CRISIS

Trump, con la MAGA rota

Sus propios partidarios se han dividido luego de que el presidente pareciese haber cedido ante Irán.

Crónica

La reciente decisión del presidente Donald Trump de pactar una tregua de dos semanas con Irán ha provocado un sismo dentro de su propia base política. El movimiento Make America Great Again (MAGA) se encuentra actualmente fracturado entre quienes celebran la diplomacia presidencial y quienes califican el acuerdo como una "traición". 

A pesar de las críticas internas, las figuras más prominentes del ala conservadora han salido rápidamente a blindar la figura del mandatario. Dinesh D'Souza, el cineasta y analista aseguró que Trump ha vuelto a "burlar a sus críticos" y a demostrar que es el único "adulto responsable" en la sala.

Por su parte, Matt Schlapp, el presidente de la Unión Conservadora Estadounidense subrayó que la confianza de la base en Trump es ciega, fundamentada en que el presidente maneja "información real y útil" que el público desconoce.

Sin embargo, para sus detractores, el resultado es una humillación estratégica. Argumentan que, tras meses de retórica agresiva, el acuerdo deja un escenario desfavorable para Washington, con el régimen iraní permanece intacto, manteniendo sus reservas de uranio altamente enriquecido, y con el control completo sobre el Estrecho de Ormuz. 

1
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

4
El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco
Noticias

El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco

5
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

Más de Internacionales