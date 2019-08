Un tribunal de Kenia condenó este viernes a 15 años de prisión, extensible a cadena perpetua, a dos jugadores de rugby por violar en grupo a una cantante la noche de la celebración de su cumpleaños en 2018.



Los jugadores Alex Mahaga Olaba, de 23 años, y Lawrence Frank Wanyama, de 24, escucharon este viernes el veredicto de la magistrada, Martha Mutuku, del Tribunal Superior de Milimani (Nairobi).



"La demandante estaba traumatizada, por lo que es necesaria una sentencia disuasoria", argumentó Mutuku, que rechazó la solicitud de los abogados defensores respecto de que sus clientes no cumplieran pena de prisión debido a su juventud y a que se arrepentían de lo sucedido, informaron.



Según la demandante, los dos la violaron por turnos en un momento en el que ella no conseguía mantenerse consciente, algo que Olaba y Wanyama niegan, ya que, según ellos, la relación fue consentida, según recogen medios locales.



Wanyama y Olaba, que eran estudiantes universitarios cuando se produjo la violación, juegan en el club Nairobi Harlequins y han disputado con la selección de Kenia varios campeonatos mundiales.



Según el artículo 10 de la Ley de Delitos Sexuales de Kenia, cualquier persona declarada culpable de violación en grupo se enfrenta a una pena de prisión no inferior a los 15 años.