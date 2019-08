El foro online "8chan", utilizado por los autores de masacres como la reciente de El Paso (EEUU) y la de Christchurch ( Nueva Zelanda) para difundir sus "manifiestos" racistas, quedó desconectado de la web luego de que CloudFlare, la empresa que le brindaba servicios de ciberseguridad, le rescindiera el contrato.



"8chan ha demostrado en repetidas ocasiones ser un pozo negro de odio", aseguró la empresa con sede en California al justificar el cese unilateral del servicio de ciberprotección al foro en el que, según señaló, "el presunto terrorista" de El Paso "parece haberse inspirado".

LEÉ MÁS: Entró armado a supermercado de Texas y desató un baño de sangre: hay al menos 20 muertos

As I told @RealEnverHoxha, 8chan only should be shut down due to Jim's chaotic administration. 8chan is full of incitements to violence. Literal mass murderers are using it but they don't seem to care. "Embrace infamy," the edgelords who run it say. They're laughing with Brenton. — Fredrick Brennan (@HW_BEAT_THAT) August 4, 2019



CloudFlare es una compañía que ofrece a aplicaciones y sitios web servicios de defensa ante ciberataques y, tras la pérdida de esta protección, los administradores de 8chan decidieron desconectar la plataforma.



"Según la evidencia que hemos visto, parece que publicó un manifiesto en el sitio inmediatamente antes de comenzar su aterrador ataque contra el Walmart de El Paso, matando a 20 personas", sostuvo CloudFlare en un comunicado publicado en su sitio web, en relación a la masacre perpetrada el sábado por el joven de 21 años identificado como Patrick Crusius.

LEÉ MÁS: Así fue la transmisión en vivo de la masacre en mezquitas de Nueva Zelanda



"Lamentablemente, este no es un incidente aislado. Casi lo mismo sucedió en 8chan antes del ataque terrorista en Christchurch, Nueva Zelanda. El tirador de El Paso hizo referencia específica al incidente de Christchurch y parece haberse inspirado en las largas discusiones no moderadas en 8chan que glorificaron la masacre anterior", continuó.



El comunicado también hizo referencia al tiroteo ocurrido a fines de abril en la sinagoga de Poway, California, donde el presunto autor publicó en 8chan una "carta abierta" llena de odio.