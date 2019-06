El 84 por ciento de las familias con un solo progenitor en todo el mundo está a cargo de mujeres, quienes encuentran "grandes problemas para conciliar el trabajo remunerado con el doméstico y la crianza" y en todas las regiones analizadas son cada vez "más visibles" familias de parejas homosexuales, según un informe divulgado este martes por ONU Mujeres.



"El progreso de las mujeres en el mundo 2019-2020: Familias en un mundo cambiante", se titula el informe que reportó la diversidad de familias y ofreció recomendaciones para garantizar que las leyes y políticas respondan a necesidades de todos sus miembros, especialmente mujeres y niñas, en base a datos, análisis y estudios de casos.



"A nivel mundial, el 84 por ciento de hogares formados por un solo progenitor son monomarentales, que suponen un 8 por ciento del total, y se trata de mujeres que encuentran grandes dificultades para conciliar el trabajo remunerado, la crianza de sus hijas e hijos y el trabajo doméstico no pago", según una de las conclusiones del trabajo.



A la vez, se estableció que en los hogares las mujeres "triplican la cantidad de trabajo doméstico y cuidado no remunerado realizado en comparación con los hombres".



En el mercado laboral, aún se vislumbran grandes brechas de género debido a que un poco más de la mitad de las mujeres de entre 25 y 54 años tiene un trabajo rentado, proporción que se eleva a 94 por ciento en hombres casados y a dos de cada tres en mujeres solteras.



La investigación pone de manifiesto ciertos avances positivos en el terreno de la licencia parental, ya que su disfrute creció, sobre todo en países en los que existen incentivos específicos, como cuotas para padres que se pierden en caso de no utilizarse.

Otro punto que destaca el trabajo es que en todas las regiones del mundo "son cada vez más visibles las familias formadas por parejas homosexuales".

El escrito reporta que unas 137 mujeres en el mundo son asesinadas por día por un miembro de su propia familia mientras que 3.000 millones de mujeres y nenas viven en países en los que la violación en el matrimonio no está explícitamente tipificada como delito.



En base a estas conclusiones, ONU Mujeres recomienda instaurar leyes de familia basadas en la diversidad, igualdad y no discriminación a la vez que propone garantizar servicios públicos y de alta calidad para promover la igualdad de género.



Asimismo, aconseja implementar políticas y normas que apoyen a las familias migrantes y los derechos de las mujeres, como prevenir y responder a la violencia de las mujeres en el entorno familiar e invertir en investigaciones sobre las familias y hogares con enfoque de género.



Finalmente propone considerar la posibilidad de implementar la licencia parental remunerada y prestar apoyo estatal para el cuidado de niños y personas mayores con el diseño de sistemas de protección social

integrales.



El trabajo señala que la mayoría de los países podría implementar dicho paquete de políticas por un costo inferior al 5 por ciento de su Producto Bruto Interno ( PBI).