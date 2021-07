Funcionarios de salud estadounidenses confirmaron la detección de un caso de viuela de mono, una enfermedad viral rara pero potencialmente grave, en el estado de Texas. El infectado había regresado recientemente de Nigeria, fue hospitalizado y su condición es estable.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ratificó la existencia del caso y anunciaron que trabajan junto a la aerolínea en la que viajó el paciente para verificar que ningún otro viajero sufra de la viuela. "Hemos determinado que hay muy poco riesgo para el público en general", aseguró el doctor Philip Huang, director de Servicios Humanos y de Salud del Condado de Dallas.

.

Según el CDC, el riesgo de contagio entre los presentes en los dos aviones que tripuló el paciente es bajo, ya que el uso de barbijo fue obligatorio en ambos y lograría prevenir el contagio de la viruela, que se puede transmitir mediante gotitas respiratorias grandes o por contacto con fluidos corporales.

El caso del infectado en Texas fue analizado en los laboratorios del CDC, cuyos especialistas confirmaron que se trata de una cepa de viruela del mono que se ve con mayor frecuencia en partes de África occidental, incluida Nigeria. Las infecciones con esta variación de la viruela, especificó el organismo, son fatales en aproximadamente 1 de cada 100 personas, aunque las tasas pueden ser más altas en personas con sistemas inmunológicos debilitados.

¿Qué es la viruela de mono?

La infección resulta en un sarpullido en el rostro y cuerpo.

La viruela de mono, llamada así porque se identificó por primera vez en monos de laboratorio, es un ortopoxvirus que causa una enfermedad con síntomas similares, pero menos graves, a la viruela. Si bien la viruela fue erradicada en 1980, la viruela de mono continúa ocurriendo en países de África central y occidental.

La viruela del mono se encuentra comúnmente en animales como ratas, ratones y conejos, pero puede infectar a las personas cuando entran en contacto, son mordidas o arañadas por un animal infectado o ingieren caza silvestre. La enfermedad generalmente comienza con síntomas similares a los de la gripe y se convierte en una erupción generalizada en la cara y el cuerpo. La mayoría de las infecciones duran de dos a cuatro semanas.

El virus se puede propagar entre las personas a través de fluidos corporales, llagas o elementos contaminados con fluidos corporales, pero generalmente se transmite a través de grandes gotas respiratorias que no viajan más de unos pocos metros, informó el CDC. Como tal, el contacto prolongado cara a cara es generalmente necesario para que el virus se propague.

Viruela de mono, ¿una futura pandemia?

Expertos señalan que su potencialidad de contagio es menor al coronavirus o la influenza.

Aunque los casos de viruela de mono ocurren principalmente en animales de África central y occidental, si existió un brote que alcanzó a los humanos. El CDC informó que en 2003, los Estados Unidos registraron un anormal número de casos cuando la viruela se propagó de roedores africanos importados a perros de la pradera.

Durante ese brote, se identificaron 47 casos confirmados y probables de viruela del mono en seis estados del país. Aquellos que estaban infectados informaron síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y sarpullido. No se reportaron muertes.

Por ahora, el potencial pandémico de la viruela de mono es leve. La doctora Anne W. Rimoin, profesora de epidemiología de la UCLA, dijo a The New York Times que la viruela de mono no es tan transmisible como el coronavirus. Además, la transmisión de persona a persona es limitada, con la cadena de transmisión documentada más larga es de seis generaciones, lo que significa que la última persona infectada en esta cadena estaba a seis eslabones de la persona enferma original.