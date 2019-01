El Parlamento de Angola aprobó un nuevo Código Penal, el primero desde su independencia en 1975, que no condena las relaciones entre personas del mismo sexo y despenaliza el aborto en ciertos casos, informó este jueves la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).



El antiguo Código Penal, en vigor desde 1886 y no reformado en ningún momento tras la independencia de Portugal en 1975, contemplaba penas de cárcel de 6 meses a 3 años para quienes practicasen "actos contra natura", una fórmula muy utilizada en varias legislaciones africanas para criminalizar las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.



"No se ha realizado ningún enjuiciamiento en este sentido, por eso provisiones como esa coartan los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGTB), poniendo sus vidas íntimas bajo escrutinio", dijo el director del programa LGTB de HRW, Graeme Reid, en un comunicado.



La despenalización de la homosexualidad es una de las novedades que incluye el Código Penal adoptado ayer por el Parlamento de Angola, tras diez años de debates, y que Aministia Internacional Argentina destacó en su cuenta de Twitter.



El nuevo marco legal también reguló el derecho al aborto, que ahora está permitido si hay peligro de la vida o salud de la madre o del feto, y para casos de violación.



La práctica será penalizada con 2 a 8 años de cárcel cuando se practique fuera de los supuestos contemplados por la norma.