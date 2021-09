El volcán Cumbre Vieja en Islas Canarias registró actividad, el domingo y por primera vez en 50 años, provocando caos y que más de 5000 personas fueran evacuadas.

El alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez, se manifestó sobre el escalofriante hecho: "En su paso la lava no ha dejado absolutamente nada". "Una veintena de casas al menos estaban totalmente destruida", agregó y dijo que realmente no sabe "cuándo los vecinos podrán volver a lo que quedó de sus casas", aunque estimó que esto no se dará "por mucho tiempo".

Los medios españoles son más pesimistas aún y aseguran que más de 100 viviendas se vieron seriamente afectadas por el materal expulsado.

Esta actividad está relacionada con el desplazamiento de casi 11 millones de metros cúbicos de magma en el interior del volcán, añadieron fuentes.

El gobierno regional de Canarias afirmó el lunes por la mañana en la red social Twitter, que no preveía nuevas erupciones por el momento, ya que las coladas de lava se dirigen ahora "hacia el mar".

Según el presidente canario, Ángel Víctor Torres, el volcán Cumbre Vieja tendría entre 17 y 20 millones de metros cúbicos de lava.

"Según el comité técnico, todo parece indicar que no va a haber nuevos puntos de erupción", prosiguió Torres, quien reiteró que "la seguridad de los habitantes está garantizada".

Este actual "enjambre" sísmico "representa un cambio significativo en la actividad del volcán", sobre todo porque los terremotos "son más superficiales respecto a los enjambres sísmicos anteriores", afirmó Involcan.



La última erupción de Cumbre Vieja había tenido lugar en 1971; en tanto, el archipiélago español de Canarias vivió su última erupción en 2011, esta vez bajo el agua, en la isla de El Hierro.

Impactante imagen de la actividad en el volcán Cumbre Vieja.

Otra postal de cómo arrasó con todo la lava.

La Guardia Civil poco puede hacer contra el material expulsado por el volcán.

Los especialistas aseguraron que no va a haber nuevas erupciones. El volcán Cumbre Vieja tiene actividad después de 50 años.

