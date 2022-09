El mundo entero se hizo eco de la conmoción social que causó el intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el jueves por la noche, y esto se vio reflejado en los portales de importantes y reconocidos medios de comunicación que publicaron en portadas principales el atentado que tuvo como escenario el barrio porteño de Recoleta.

La BBC News, la CNN, The Washington Post, The New York Times, El País, el Universal, Le Monde, USA Today, y Nuevo Herald, fueron algunos de los portales que no pasaron por alto la noticia que ocupó un lugar importante en sus plataformas digitales.

La noticia que publicó la BBC News (Captura de pantalla).

En el caso de la BBC News, la noticia se centró en la detención del presunto atacante, luego que intentara disparar contra la vicepresidenta.

Asimismo, la CNN para tratar la noticia propuso una cobertura en vivo a través de un liveblog donde brinda las principales actualizaciones, entre ellas, el pronunciamiento del Secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a través de Twitter, donde condenó el intento de asesinato de Fernández.

Por su parte, The Washington Post de Estados Unidos, informó el hecho, señalando la detención del frustrado magnicida.

“Una pistola falló a centímetros de la cara de la vicepresidenta de Argentina en un intento de disparo” (”Gun fails inches from Argentine vice president’s face in shooting attempt”), tituló en su portal. Además citó al presidente Alberto Fernández, quien calificó el hecho como “el incidente más grave que ha ocurrido desde que se recuperó la democracia”.

The New York Times, tituló: “Vicepresidenta argentina sale ilesa tras intento de asesinato” (“Argentina’s Vice President Unharmed After Assassination Attempt).

En esa línea, definió a la expresidenta como la líder más destacada del país y “una figura profundamente polarizadora que es juzgada actualmente por cargos de corrupción”.

El portal de El País.

Medios de habla hispana como El País tituló: "Detenido un hombre por apuntar con un arma cargada a la cabezade Cristina Fernández de Kirchner".

Telemundo y Univision, también se hicieron eco de la noticia. “Detienen en Argentina a un hombre que intentó disparar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”, tituló el primero, mientras que el segundo lo hizo de esta manera: “Apretó el gatillo, pero el arma no disparó: lo que se sabe del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina”.

No obstante, el Nuevo Herald abrió la nota con el anuncio de Alberto Fernández acerca del intento de asesinato por parte de un hombre, quien además declaró feriado nacional este viernes 2 de septiembre.

En sintonía, USA Today tituló: “Un hombre fue detenido tras el intento de asesinato de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández” (Man arrested after assassination attempt on Argentine Vice President Cristina Fernández”).