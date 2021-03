Una joven, que solía publicar videos bailando 'twerking' en TikTok, tuvo que pedir disculpas públicas a su familia por las redes sociales después de que su papá la obligara a hacerlo, al asegurar que este tipo de contenido no representa a su hija.

El video donde la bloguera aparece junto a su padre y se justifica con sus allegados por las grabaciones compartidas en Internet se hizo rápidamente viral. "Quiero pedirle una disculpa a mis familiares y amigos por las fotos y videos en los que me denigro. Esto lo hago con toda la vergüenza porque no es lo que mis padres me enseñaron", afirma la menor.

.

Cuando la adolescente termina su mensaje, el padre formula algunas preguntas para asegurarse de que la joven dirige el mensaje a su familia directa. "¿Por qué haces ese tipo de cosas?, ¿eso eres tú?, ¿esos videos te representan en algo?", cuestionó.

El hombre reiteró que su hija es una "niña de casa" que saca buenas calificaciones en la escuela y considera que no debe mostrar su cuerpo bailando 'twerking' porque "las nalgas las enseñan las putas".

¿Es correcto retar a los hijos en público?

Por su parte, los internautas desataron un debate al respecto: algunos creen que el padre hizo lo correcto al retar a su hija en público, pero otros piensan que el asunto podía resolverse en privado.

"Los menores no tienen derecho a la privacidad de sus comunicaciones, no deben de tener redes sociales y están sujetos a la educación de sus padres. Cuando cumpla 18 ya será su problema", opina un usuario.

"Los menores no tienen derecho a la privacidad de sus comunicaciones, no deben de tener redes sociales y están sujetos a la educación de sus padres".

.

Asimismo, un internauta agregó que "estuvo muy bien que el padre la corrigiera en público", aunque no estuvo de acuerdo con "algunas palabras que usó".

Mientras otro usuario de Twitter escribió que "para corregir no es necesario humillar", y en su opinión "bastaba con hacerlo en privado".