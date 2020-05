Uno de los países más castigados por el COVID-19 en la región es Chile, que en la jornada del jueves informó que cada 32 minutos murió una persona, y en total se acumularon 49 fallecidos registrados en un día, marcando un nuevo récord que llevó el total de decesos a 589 desde la llegada del virus hace dos meses y medio a un país que tiene 57.581 contagiados.

El incremento de nuevos infectados diarios, unos 3750 los últimos días, de los cuales unos 37 necesitarán camas de cuidados intensivos y respiradores mecánicos, es una de las mayores preocupaciones de las autoridades, que anunciaron que a fin de mes el país contará con 3311 unidades de uso crítico, el triple de las disponibles a comienzos de marzo en el sistema público.

.

El sector privado, por su parte, deberán aumentar en 150 sus camas críticas el fin de semana y en 720 a mediados de junio. Si no acatan la orden, "no dudaremos en tomar el control de las instituciones que no cumplan'', advirtió el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.

En tanto, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó que ya se están usando las unidades pediátricas de los hospitales del gran Santiago.

Se apilan los cadáveres en el cementerio de Santiago (Twitter).

La cuarentena total en el gran Santiago, que concentra el mayor número de muertos e infectados, cumple una semana e inicia una segunda, sin que de momento se observe una disminución de las infecciones.