Candela Aylen Saccone, la adolescente que sufrió un coma diabético cuando veraneaba en Punta Cana, permanece en grave estado y, según confirmaron familiares a cronica.com.ar, la chica "no está estable para ser trasladada a Argentina". Agregaron que, tras una intensa lucha, el tratamiento está siendo costeado por una empresa de asistencia al viajero y aclararon que no abrieron ninguna cuenta para recibir dinero de la gente.

Romina, la tía de la menor, manifestó que la chica está en estado crítico internada en un hospital de Santo Domingo y agregó que a pesar de que las autoridades del Garrahan se comunicaron con ellos, la paciente aún no puede ser trasladada. "Con los medicamentos está respondiendo bien. Sin embargo, por el momento no es conveniente moverla. Desde el Garrahan están al tanto de todo lo sucedido y ya se comunicaron con nosotros. Hasta que mi sobrina no este estable, no la trasladaran", detalló.

Agregó que los costos de alquiler y viáticos los están cubriendo con ayuda de la familia y apuntó contra una posible cuenta bancaria falsa. "Hay una cuenta que está circulando en las redes sociales, no es la nuestra. Creemos que se trata de algún oportunista. Estamos agradecidos porque la asistencia se está haciendo cargo de los gastos del tratamiento. Los nuestros, los solventamos con ayuda de la familia. No queremos abusar de la solidaridad de la gente", dijo.

En cuanto a los costos del tratamiento, manifestó que aunque este sábado por la mañana estaba rogando que el servicio al viajero se hiciera cargo de los gastos, ya le prometieron que iban a hacerse cargo. "Gracias a Dios con toda esta movida, después de que la noticia salió en los medios, se dignaron a ayudarme", dijo.

Relató también que toda la familia de la menor, que tenía programado volver a su vivienda de Villa Ballester el pasado miércoles, están viviendo en un departamento alquilado, situado a unas cuadras del hospital. "La vivienda no queda tan cerca del centro médico y estamos costeando el traslado y la comida. Hacemos lo que podemos. Lo importante es el tratamiento de ella. En principio, ella es la prioriodad", contó.

Saccone se descompensó mientras se encontraba de vacaciones con la familia y fue atendida por personal médico del hotel en el que se hospedaba. Ante la gravedad de caso, la adolescente fue trasladada al Centro Médico Canela 1, de Punta Cana, donde los médicos le diagnostican cetoacidosis diabética, una complicación grave de la diabetes tipo 1 en la que el cuerpo produce exceso de ácidos en la sangre (cetonas).



Además, Candela tuvo un edema cerebral y fallas en los riñones, por lo que se decidió su traslado al hospital General de la Plaza de la Salud, de Santo Domingo, a unos 195 kilómetros, pero la empresa Assist Card se negó a realizarlo en un primer momento.



Tras conocerse lo sucedido, y debido a las repercusiones, la empresa se hizo cargo del costo del traslado y esta madrugada la adolescente fue trasladada y se encuentra internada en terapia intensiva en grave estado.