Miembros de la policía uniformada chilena, conocida como Carabineros, cometieron "graves violaciones a los derechos humanos" en los 40 días de protestas sociales, según informó la organización Human Rights Watch (HRW). La "evidencia sólida" recogida por la ONG muestra "preocupantes denuncias", tanto por el uso excesivo de fuerza contra transeúntes y manifestantes como abusos durante la detención de los ciudadanos, tales como palizas brutales y abusos sexuales.

El director para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco, que se reunió este martes con el presidente Sebastián Piñera, hizo un llamamiento "urgente" para una reforma policial. "Los abusos durante el período de detención y las graves lesiones sufridas por cientos de manifestantes ocurrieron en gran medida debido a las falencias estructurales para asegurar una adecuada supervisión y rendición de cuentas por las actuaciones de carabineros, que ya existían antes de las manifestaciones del último mes", indicó HRW en su informe.

Los carabineros en Chile usaron fuerza excesiva para dispersar manifestaciones y cometieron graves abusos contra detenidos.



Se debe llevar a cabo una reforma policial de forma urgente.



Nuevo informe de @hrw_espanol: https://t.co/wfuv9dWta4pic.twitter.com/FOgH5h4T64 — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) November 26, 2019

De acuerdo con Vivanco, las denuncias "no pueden quedar impunes y deben ser pronta y rigurosamente investigadas y sancionadas". El director para las Américas de la organización, sin embargo, explicó que no tienen antecedentes sobre la violación "sistemática" de los derechos humanos en el país, que según el derecho internacional implicaría una orden de las autoridades máximas: "Responsablemente no podemos hacer ese tipo de inferencias", dijo.

El gobierno trasandino reaccionó al informe a través de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren. "Este informe nos entrega una serie de antecedentes que sin duda nos preocupan y recibimos con dolor", indicó. "Nuestro gobierno ha comprometido todos sus esfuerzos para que sean investigados en forma transparente por el ministerio público y juzgado por los tribunales de justicia", añadió Recabarren.

De acuerdo con la autoridad, fue el Ejecutivo chileno el que invitó al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a Human Rights Watch y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para observar la situación que vive el país desde el 18 de octubre pasado.

HRW habla de un uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios, "golpes feroces" a los manifestantes, disparos con municiones tipo bean bag (perdigones de plomo dentro de una bolsa de tela), cartuchos de gases lacrimógenos dirigidos directamente contra los participantes de las protestas y atropellos con vehículos y motocicletas oficiales.

"Otra de las acusaciones más frecuentes fue que miembros de Carabineros obligaron a detenidos -incluidos niños y niñas- a desvestirse y hacer sentadillas totalmente desnudos en comisarías". Aunque se trata de una práctica prohibida desde marzo pasado, la ONG advirtió que todavía ocurre, incluso antes de las manifestaciones. De acuerdo con la información del Ministerio de Salud recogida por la organización humanitaria, hasta el 22 de noviembre "los servicios de urgencia atendieron a 11.564 personas heridas" en el contexto del estallido social, de las cuales 1.100 presentaban lesiones moderadas o graves.

Para HRW, las protestas, que comenzaron el 18 de octubre, "reflejan un descontento masivo por profundas deficiencias en los servicios públicos y la desigualdad económica". Después de más de 70 entrevistas realizadas durante este mes -a víctimas, policías, médicos, abogados, académicos, representantes de la sociedad civil y altas autoridades del Estado y del gobierno-, la organización concluyó que " Carabineros hirió a miles de personas, con independencia de si habían participado en hechos violentos o no".