Miles de personas en bicicletas protestaron este domingo en Santiago frente a la casa particular del presidente de Chile, Sebastián Piñera, cuya renuncia reclamaron en el contexto del estallido social que vive el país desde hace más de dos semanas.



La manifestación transcurrió de manera pacífica pero, al no haber sido anunciada, complicó los dispositivos de seguridad en ese sector del acomodado barrio Las Condes, según el diario santiaguino El Mercurio y las radios Cooperativa y Bío Bío.



No obstante, una vez iniciada la protesta, la seguridad fue reforzada con efectivos de las Fuerzas Especiales, vehículos terrestres y hasta un helicóptero.

Los ciclistas se expresaron frente a la casa del mandatario.

Los ciclistas se reunieron a mediodía en la Plaza Italia, en el centro de la capital, y llegaron alrededor de las 14 a la zona de la residencia del mandatario.



La movilización fue organizada por el grupo Ciclistas Furiosos, bajo la consigna de "llenar las calles de colores, banderas, silbatos, pedales", informó el diario La Tercera.



Los manifestantes corearon consignas tales como "pedalear, pedalear, otra forma de luchar" y exhibieron carteles que decían "Piñera renuncia".



Chile vive una situación de estallido social desde el 18 de octubre pasado, cuando protestas contra el aumento del precio del boleto del metro se transformaron en una ola de violencia en la que decenas de trenes y estaciones del subte, así como de supermercados y otros comercios, fueron incendiados o destrozados.

LEÉ TAMBIÉN: "El Gobierno de Chile insiste en criminalizar a los manifestantes"



El gobierno intentó sin éxito normalizar la situación decretando el estado de emergencia, la militarización de las calles y el toque de queda en algunas zonas del país, hasta que, el fin de semana pasado, Piñera levantó esas medidas y anunció una reorganización de su gabinete.

En ese contexto murieron al menos 20 personas, fueron detenidas más de 9.000 y, según informó durante esta jornada el presidente de la Cruz Roja chilena, Patricio Acosta, resultaron heridas más de 2.500.