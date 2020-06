Científicos identificaron una nueva cepa de gripe que tiene "el potencial de convertirse en una pandemia en China". Según publicó la BBC, surgió recientemente y es transportado por cerdos, pero pueden infectar a los humanos.

Los investigadores están preocupados de que pueda mutar aún más para y propagarse fácilmente de persona a persona y desencadenar un brote global. Si bien indican que no es un problema inmediato, tiene "todas las características distintivas" de estar altamente adaptado para infectar a la población y necesita una estrecha vigilancia.

El virus, que los investigadores llaman G4 EA H1N1, puede crecer y multiplicarse en las células que recubren las vías respiratorias humanas. Además, encontraron evidencia de infección reciente que comenzó en personas que trabajaban en mataderos y en la industria porcina en China.

Las vacunas actuales contra la gripe no parecerían proteger contra ella, aunque podrían adaptarse para hacerlo si fuera necesario. El profesor Kin-Chow Chang, que trabaja en la Universidad de Nottingham en el Reino Unido, dijo a la BBC: "En este momento estamos distraídos con el coronavirus y con razón. Pero no debemos perder de vista los nuevos virus potencialmente peligrosos".

Si bien este nuevo virus no es un problema inmediato, insistió: "No debemos ignorarlo". Los científicos escribieron en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, que se deben implementar rápidamente medidas para controlar el virus en los cerdos y monitorear de cerca a las poblaciones de trabajo.

El profesor James Wood, jefe del Departamento de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cambridge, dijo que el trabajo "viene como un recordatorio saludable" de que estamos constantemente en riesgo de una nueva aparición de patógenos, y que los animales de granja, con los que los humanos tienen un mayor contacto que con la vida silvestre, puede actuar como fuente de importantes virus pandémicos.