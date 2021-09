El amanecer del domingo vio a más de 800 hombres y mujeres desnudos disfrutar juntos de una helada zambullida en el Mar del Norte, en la novena edición del North East Skinny Dip. Desde 2012, el evento convoca a la gente a celebrar el equinoccio de otoño en comunidad desde la playa de Druridge Bay, en el condado inglés de Northumberland.

Las llamativas festividades tuvieron una atención récord este 2021, luego de saltearse el equinoccio pasado debido a las restricciones en precaución del coronavirus. Como años anteriores, la convocatoria se llevó adelante el último domingo antes del Equinoccio de Otoño, que este año cae el 22 de septiembre.

Cientos de bañistas se lanzaron a las aguas heladas del Mar del Norte este domingo, al amanecer. (Cortesía Chronicle Live)

Luego de un año fuera del mar frío, los participantes demostraron un sentimiento de euforia mientras se quitaban la ropa al unísono y corrían hacia el mar junto al amanecer. Antes del chapuzón, los participantes disfrutaron de un show en la playa, dónde se podía observar a un bailarín come fuego. El evento fue supervisado por los guardacostas locales, y no sufrió de ningún percance médico.

El chapuzón nudista también llevó adelante una colecta caritativa en el nombre de la organización benéfica MIND, que trabaja por la salud mental. La organizadora Jax Higginson, de 43 años, participó y comentó a Daily Mail que han recaudado más de £80,000 (123.665 dólares) para MIND desde que comenzó el evento.

Bailarina come fuego entretiene a los bañeros a las últimas horas de la noche, minutos antes del multitudinario chapuzón. (Cortesía Reuters)

"Ha sido maravilloso, ha sido perfecto, todo ha salido según lo planeado y todo el mundo está celebrando y se siente maravilloso", afirmó Higginson para Chronicle Live. "Hacemos esto por MIND, hacemos esto por la salud mental. La salud mental es lo más importante de todo y si podemos encontrar una manera de sentirnos bien en nuestros cuerpos, eso nos ayudará a sentirnos bien en nuestras mentes", concluyó.

Los participantes del North East Skinny Dip 2021

Luego del chapuzón, varios de los participantes subrayaron lo increíble de la experiencia. Candice Randall relató para Chronicle Live: "Es emocionante, es absolutamente fantástico, este es el tercer año que lo hacemos y es una experiencia afirmativa que realmente cambia la vida, se lo recomendaría a cualquiera".

Simon McInerey, de Whitley Bay, agregó: "Me lo he pasado genial, grandes amigos, una mañana encantadora, un poco de frío, pero todos lo hemos disfrutado. Hemos recaudado no sé cuántos miles de libras para MIND que se suman a las decenas de miles de libras que ya se han recaudado a lo largo de los años, ha sido fantástico".

Helen Svensson y su grupo de amigas, saliendo del agua luego de su tercera participación en el North East Skinny Dip. (Cortesía Chronichle Live)

Helen Svensson, una regular en el evento nudista, compartió al mismo medio: ''Esta es la tercera vez que hacemos el baño desnudos y es sin duda el mejor evento que puedes hacer. Desnudarse en el mar, en septiembre, con más de 700 extraños suena absolutamente loco, pero honestamente es lo mejor que puede hacer y también recaudar dinero para MIND. Te irás hoy sintiéndote regocijado, empoderado, es absolutamente brillante, te encuentras con muy buenos amigos aquí, lo recomiendo mucho".