Eslovaquia lanzó este sábado un programa de detección masiva de coronavirus con test a nivel nacional que incluye el despliegue de 45.000 personas en las calles entre profesionales de la salud y el Ejército y fuertes multas para quien no participe.



El país, miembro de la Unión Europea (UE) y con una población de 5,4 millones de habitantes, se dispone a tomar muestras de todos los habitantes en unos 5.000 puntos de detección, abiertos los fines de semana, de 6 a 21.



Unos 45.000 profesionales de la sanidad, del Ejército y de la Policía fueron desplegados para realizar este inédito operativo, que recibió críticas por estar, según algunos, mal preparado y fomentar la concentración de personas."El mundo estará observando" de cerca, declaró el primer ministro Igor Matovic esta semana, y estimó que la medida salvará "cientos de vidas".

.

Las pruebas de antígenos proporcionan resultados rápidos, a veces en minutos, pero no se consideran tan fiables como las PCR, en las que las muestras nasales se envían a un laboratorio para ser analizadas.



La participación no es obligatoria pero una persona sin un certificado de test negativo se expone a una fuerte multa si la detiene la Policía, consignó la agencia de noticias AFP. Quien salga positivo debe ponerse en cuarentena inmediatamente durante 10 días.



"Este será nuestro camino hacia la libertad", insistió Matovic, insinuando que las restricciones actuales impuestas por la pandemia podrían flexibilizarse una vez que se hayan terminado las pruebas o endurecerse si el programa no se lleva a cabo en su totalidad. Eslovaquia sería el primer país de este tamaño en organizar testeos a escala nacional.

.

Ya se realizaron pruebas generalizadas en ciudades chinas, mientras que Estados europeos más pequeños como Luxemburgo y Mónaco también anunciaron programas de detección masivos.



Como otros países europeos, Eslovaquia experimentó un fuerte aumento de casos de coronavirus: el viernes registró un nuevo récord de 3.363 infecciones diarias, lo que eleva el total a 55.091 casos, mientras que el número de muertos ascendió a 212.



El Gobierno prevé terminar las pruebas nacionales en dos días y realizar una segunda ronda el próximo fin de semana. Sin embargo, le costó encontrar personal de salud para hacer funcionar todos los puntos de detección y se vio obligado a ofrecer bonificaciones en efectivo a los médicos.

.

Durante las pruebas piloto en cuatro regiones de alto riesgo el fin de semana pasado, hubo filas de hasta dos horas y grandes colas de autos donde la prueba se podía hacer sin bajarse del vehículo.



La Asociación Eslovaca de Médicos de Familia (SVLS) criticó el plan gubernamental. Según la asociación, "la concentración de millones de personas" en los sitios de detección " está en contradicción con las recomendaciones de los expertos en enfermedades infecciosas de reducir al máximo los contactos públicos y la movilidad".