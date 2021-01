Los diarios El País, de España, y The New York Times, de los Estados Unidos, destacaron este jueves en sus páginas la publicación de un ensayo realizado por investigadores argentinos que demostró que la utilización de plasma en pacientes con coronavirus "salva vidas".

Según indicó el diario español, "un ensayo con 160 enfermos en la Argentina sugiere que las transfusiones urgentes, nada más aparecer los síntomas, pueden ser un tratamiento barato y seguro para las poblaciones de riesgo".

"El ensayo clínico ha incluido a 160 personas mayores de la región de Buenos Aires, todas enfermas de Covid-19 y con un promedio de edad de 77 años", afirma el diario que se refiere a la investigación encabezada por el médico Federico Polack, recientemente publicado en The New England Journal of Medicine.

Allí, los autores brindaron los resultados tras administrar un cuarto de litro de plasma sanguíneo de convalecientes a la mitad de los participantes y agua salina a la otra mitad.

"Sólo nueve de los pacientes tratados con plasma acabaron necesitando oxígeno, frente a 23 en el otro grupo. Es una reducción del 60% del riesgo de enfermedad grave", informaron en el periódico especializado.

El diario El País destacó el ensayo del tratamiento de plasma argentino.

El diario estadounidense The New York Times, en tanto, destacó que el estudio argentino demostró que el uso del plasma en pacientes mayores de 65 años reduce el impacto de la enfermedad si es administrado a pocos días del inicio de los síntomas de Covid-19.

"Un pequeño, pero riguroso ensayo clínico realizado en la Argentina ha descubierto que el plasma sanguíneo de los pacientes de Covid-19 recuperados puede evitar que los adultos mayores se enfermen gravemente con el coronavirus, si reciben la terapia a los pocos días de la aparición de la enfermedad", informó el diario estadounidense.

Según The New York Times, los resultados publicados en diario inglés, "son algunos de los primeros en señalar de manera concluyente los efectos beneficiosos del tratamiento".

Así reflejó The New York Times el tratamiento de plasma argentino.

Orgullo en la provincia de Buenos Aires por los ensayos

Esta mañana, el viceministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak expresó su "orgulloso" por la participación de la provincia de Buenos Aires en un ensayo que demostró que el uso de plasma en pacientes con coronavirus "salva vidas".

"Se publicó el estudio que certifica que el uso de plasma de convalecientes salva vidas. Es un orgullo que @BAProvincia haya formado parte de este ensayo que recorre el mundo entero por sus buenos resultados y es modelo para otros países", posteó el funcionario en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Analizó, también, que ello es "otro ejemplo de que la inversión en ciencia es soberanía y soluciones para el pueblo".

Luego, Kreplak agradeció "a los investigadores y equipos de salud que fueron parte del ensayo y un recuerdo eterno para Nora Etchenique (era Directora del Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires cuando falleció en un accidente en la autopista Buenos Aires-La Plata) que estaría muy contenta por esta publicación".

Tras postear los links de las notas en ambos diarios, Kreplak tuiteó: "Si sos un paciente recuperado de #coronavirus podes donar plasma llamando al 0800-222-0101".

¿En qué consistió el ensayo sobre la utilización de plasma?

Se trata de los resultados del ensayo clínico Plasm-Ar, el primer estudio en evaluar la eficacia de tratamiento de plasma de convalecientes para la neumonía severa por Covid-19, un estudio liderado por el Hospital Italiano de Buenos Aires que fue publicado por en diciembre de 2020 por The New England Journal of Medicine, el primer estudio argentino en formar parte de esta prestigiosa publicación científica internacional.

Este centro de Salud porteño informó que el estudio fue realizado por 12 instituciones de salud de distintas localidades del país y coordinado por el Hospital Italiano de Buenos Aires, y que tuvo como objetivo evaluar si la administración de plasma de personas curadas del coronavirus es seguro y eficaz para el tratamiento de neumonía grave por Covid-19.

Participaron de la investigación El Hospital Italiano Central (CABA), Hospital Italiano San Justo (PBA), Clínica Zabala (CABA), Sanatorio Agote (CABA), Hospital Británico (Rosario), Clínica Santa Isabel (CABA), Hospital Universitario Austral (PBA), Hospital Zonal Ramón Carrillo (Bariloche), Hospital Ramos Mejía (CABA), Hospital Privado de la Comunidad (Mar del Plata), Sanatorio de la Trinidad (CABA) Hospital Privado (Córdoba.).