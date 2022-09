El mundo entero continúa haciéndose eco de la muerte de la reina Isabel II. El Palacio de Buckingham anunció este jueves que la monarca de 96 años falleció en el castillo de Balmoral. En medio de la conmoción mundial, una mujer aseguró haberla visto reflejada en las formas de las nubes, como una especie de “guardiana real”, una hora luego de su deceso.

La noticia de la muerte de la reina Isabel II no solo vistió de luto a todo el Reino Unido, sino que generó un shock en todo el mundo, entre fanáticos y críticos. Y, como no podía ser de otra manera, las redes sociales no quedaron exentas de tamaña información.

Desde que se tomó conocimiento de su delicado estado de salud, las noticias comenzaron a circular frenéticamente e inundaron los medios de comunicación: información, conjeturas, datos históricos, y hasta memes gobernaron completamente las pantallas a lo largo de todo el día.

En este contexto, fue una británica quien compartió en sus redes sociales una impactante foto donde puede verse una figura formada por nubes que se asemejaría a la fallecida Reina, con su característico sombrero.

La imagen fue tomada por una mujer de nombre Leanne Bethell en el cielo de Telford, una nueva villa inglesa en el este del condado de Shropshire, minutos posteriores a la muerte de la monarca inglesa.

La mujer compartió la postal en su cuenta de Facebook y rápidamente se viralizó en las plataformas: “Conduciendo a casa y Lacey empieza a gritar ¡Dios mío! Me entró el pánico. Luego señaló esta imagen en las nubes”, escribió la usuaria completamente estupefacta en su perfil personal. Rápidamente, el post dividió las aguas de los usuarios, entre los más escépticos y quienes optan por creer en los fenómenos sin explicación lógica.

La imagen fue registrada en Telford, al este del condado de Shropshire en Inglaterra (imagen: Facebook).

“Dios mío, la nube se parece a la Reina”; “Se parece completamente a ella”; “Esta es la diferencia entre las personas que creen en las "coincidencias" y las personas que creen en el destino y la esperanza. No veo una nube aquí. Veo un pequeño recordatorio de Dios”, comentaron algunos internautas.

Otros usuarios opinaron que se trató simplemente de nubes sin ningún sentido adicional: “Veo una nube nada más”; “Tengo mucha Fe en Dios, pero esa es una formación de nubes que no se parece en nada a la Reina”, escribieron. “Sólo la ves si la buscas. Quizá sea una señal o quizá estemos buscando una señal desde arriba, quién sabe realmente”, acotó otra persona, posicionándose en el medio de ambas opiniones.