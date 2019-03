Un león criado sin autorización en un campo ubicado en la localidad de Zechov, al noreste de la República Checa, devoró a su dueño, Michael Prasek, dentro de una de las jaulas donde lo alimentaba. Para retirar el cuerpo, la policía tuvo que matar al animal y a otra leona que también vivía en la propiedad.

Prasek, un hombre de 33 años, había adquirido al león en 2016 y, un año más tarde, compró una leona más joven con el objetivo de que se reprodujeran. Ambos eran mantenidos en jaulas separadas construidas por él mismo en el patio de su casa, donde, según las autoridades, su cuerpo quedó completamente destrozado.

La crianza de estos animales generó preocupación por parte de los vecinos y derivó en una intervención fallida de las autoridades, que no encontraron motivos legales para obligarlo a renunciar a su propósito. Dado que no existían instalaciones alternativas para reubicar a los felinos y que tampoco había evidencias de que fueran maltratados, las autoridades no pudieron llevárselos por la fuerza. Eso, sin embargo, no solucionaba ningún problema. De hecho, en el verano pasado, el caso fue reseñado por la prensa local luego de que un ciclista chocó con la leona cuando Prasek la sacaba a pasear atada con una cadena.

El padre de Prasek fue quien encontró a su hijo muerto dentro de la jaula, que estaba cerrada por dentro. Luego de avisar a la policía, las autoridades decidieron ejecutar a ambos leones asegurando que era la única manera de recuperar el cuerpo.