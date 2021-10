Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron que serán padres nuevamente y, esta vez, de gemelos. La noticia fue confirmada por el futbolista que usa la camiseta número siete en el Manchester United de Reino Unido, luego de subir una foto de la ecografía en la que aparecen los dos bebés.

En el posteo de Instagram, Cristiano escribió: “Encantado de anunciar que estamos esperando gemelos. Nuestros corazones están llenos de amor, estamos ansiosos por conocerlos”.

Además, a modo de celebración, el astro futbolístico oriundo de Portugal publicó una foto en la que aparece con sus cuatro hijos Cristiano JR., Eva y Mateo y Alana Martina, y están todos metidos adentro de un jacuzzi, mientras hacen la “V” la victoria con sus dedos.

Según aclaró Georgina, ya está de doce semanas. En ese sentido, el nacimiento de los gemelos coincidirá con el proyecto profesional de la modelo, un docureality que se llamará Soy Georgina.

"Soy muy familiar, me encantan los niños", había contado Georgina en una entrevista a la revista Hola, cuando transcurrió su primer embarazo.

Pese a que ya tiene cinco hijos, el mejor futbolista portugués indicó, en una entrevista en 2017, que para él un “número mágico” sería el siete, por lo que no descarta que en un futuro cercano pueda tener otro hijo y completar su deseo y obsesión paterna.

Cristiano y Georgina se conocieron en 2016 y, cinco meses después, fue padre de dos mellizos, Eva y Mateo. Alana Martina. En menos de dos años ya eran una familia numerosa, y la bailarina se mostraba encantada por su nueva faceta como madre.

En 2022, Cristiano Jr. cumplirá 12 años, mientras que Eva, Mateo y Alana celebrarán sus cinco años. Toda la familia acompañará a los nuevos integrantes.

La alegría fue opacada por la triste actuación de Manchester United en el partido frente a Liverpool

En septiembre, Cristiano Ronaldo y su familia se trasladaron a Manchester para que el delantero comience su nueva etapa como futbolista en la Premier League, tras su salida del equipo del norte italiano Juventus FC.

En ese sentido, el Manchester United de Cristiano Ronaldo sufrió una de las peores goleadas de los últimos años y cayó 5-0 frente al Liverpool, en el Derbi del Noroeste de Inglaterra. "A veces, el resultado no es por el que luchamos. A veces el marcador no es el que queremos. Y esto es de nosotros, solo de nosotros, porque no hay nadie más a quien culpar", declaró el futbolista portugués en su cuenta oficial de Instagram y finalizó: "Nuestros fans fueron, una vez más, asombrosos en su constante apoyo. Se merecen algo mejor que esto, mucho mejor, y depende de nosotros cumplir. ¡El tiempo es ahora!".