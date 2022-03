Mauricio Macri debutó en el 45.º "World Teams Championships" de bridge en Parma, Italia. El Mundial empezó el 27 de marzo y culminará el 9 de abril y el equipo del fundador de Juntos por el Cambio tiene su lugar asegurado en la próxima ronda.

En este juego clasifican ocho a la etapa denominada "knock out" y el ex presidente participó en dos partidos de tres en los que jugó su equipo formado junto a Héctor Camberos, Walter Fornasari, Pablo Lambardi, Carlos Lucena, Marco Bertagnoni, el capitán y, Debra Hyatt, la coach.

La tabla de posición de los equipos del Mundial (gentileza World Bridge Federation).

La primera etapa de este torneo se llama "d’Orsi Trophy“ y el combinado argentino quedó ubicado en el cuarto puesto. De esta manera clasificó a la etapa “knock out”.

Macri aprovechó el tiempo de cuarentena para entrenar y estar al día con lo que tanto le apasiona. A través de plataformas online tomó clases para participar en bridge. Así, participó de la Copa América, campeonato que llegó hasta semifinales.

Luego fue parte de un torneo sudamericano y ahora decidió apostar por el Mundial Senior representando a su país. Actualmente, Mauricio se encuentra en el puesto 336° del ranking del combate y en el top 7 de la Argentina.

Para jugar bridge se necesitan 4 personas para formar parejas.

Este entusiasmo de Mauricio por el juego viene de familia. Franco Macri, el padre del referente de Juntos por el Cambio, practicaba este pasatiempo junto a sus seres queridos como una forma de entretenimiento.

Según las palabras del ex presidente, "seguro le ganaría al bridge", ya que su progenitor no era tan bueno como jugador al parecer. "Mi padre no jugaba nada bien. No supo manejar el poder y quiso cambiar las reglas también del bridge. Quería imponer reglas que no existían", contó en una entrevista.

¿Qué es el bridge?

El bridge es un juego que nació hace unos cinco siglos pasados. Es un torneo de un mazo de naipes con cuatro jugadores formando parejas que consiste en que en cada ronda una de las parejas debe ganar como mínimo un número de bazas previamente acordado en una subasta entre los participantes.

Cada pareja debe sentarse enfrentada y depende la ubicación de cada persona se determina los puntos cardinales Norte, Sur, Este, Oeste. Los turnos se siguen siempre en el sentido de las agujas del reloj y cada uno recibe 13 cartas.

.

Luego, el resultado de la subasta es a partir de un contrato previo entre ambas parejas. Entonces, el dúo que haya anunciado el contrato final logra cumplirlo con el mínimo de bazas acordado, obtiene los puntos del juego. En caso de no llegar a lo establecido, los puntos serán para el rival.