La policía contra el delito cibernético de Ucrania detuvo a una mujer por filmar, publicar y vender imágenes pornográficas de su hijo de sólo cuatro años. La mujer, que en total obtuvo cerca de 2.500 libras por la venta de 30 videos, se grababa mientras mantenía relaciones sexuales con el pequeño.

El hecho ocurrió en en la ciudad de Vinnytsia y de acuerdo con los voceros policiales, la mujer filmó a su hijo durante largo tiempo. "La policía reunió pruebas contra una residente de Vinnytsia de 26 años que filmó las relaciones sexuales con su hijo de cuatro años durante mucho tiempo”, aseguraron fuentes del caso. Al mismo tiempo, se supo que la madre -cuya identidad se mantiene bajo reserva para preservar la de su niño- vendió las imágenes en la “Deep Web”.

La mujer usó sus juguetes como adornos para las tomas de pornografía infantil. (Gentileza: Daily Mail)

De acuerdo a la policía local, la mujer solía ser una estrella porno, pero se le ofreció más dinero por vender pornografía infantil. De esta manera, decidió usar a su hijo para filmar contenido para una red de pedofilia.

“Una joven se puso en contacto conmigo por correo electrónico y me ofreció un trabajo”, contó la joven a los oficiales.

La lencería que usaba en los viles clips. (Gentileza: Daily Mail)

“Se suponía que debía filmar a los niños en su casa mientras sus padres estaban lejos o invitarlos a mi casa”, señaló la mujer. “Además, tuve que buscar a padres a los que no les importaría dejar que sus hijos fueran filmados en videos porno por dinero. Entonces ella me ofreció intentarlo con mi hijo diciendo que no hay nada que temer y yo estuve de acuerdo”, declaró.

La mujer fue arrestada y puesta bajo custodia, acusada de violación, corrupción sexual de menores, producción y distribución de material pornográfico. La policía también tomó su computadora y otras pruebas para un examen más detenido y tendrá que enfrentar hasta 10 años de prisión si es declarada culpable. El niño, por su parte, fue enviado a un hogar.