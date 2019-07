Paulo Moyano, papá de Milagros Alanis Moyano, la joven de 19 años que falleció tras consumir éxtasis en una fiesta en Palma de Mallorca, denunció que la droga había sido adulterada con rasticida. “Quisiera saber quién le vendió el veneno a mi bebé para pegarle un tiro en la cabeza”, disparó en medio del dolor y la impotencia.

La víctima oriunda de la ciudad de Mar del Plata falleció el día miércoles, luego de permanecer internada en Barcelona por un cuadro de hipotermina donde llegó a tener 42 grados de fiebre.

A través de una publicación en la cuenta de Facebook, el padre de la víctima escribió un texto desgarrador en el que sostuvo que fue él mismo quien impulsó a sus hijos a irse del país. "Los incentivé para que vengan a España, porque Argentina no avanza y esto está mejor, pero los hijos de putas queriendo envenenar a nuestros hijos… Es mundial y cada vez inventan drogas más letales”, remarcó.

“Ella tomó esta pastilla supuestamente para divertirse más, jamás en su cabecita podía pasar que esto la reventaría. Mi hijita se prendió fuego por dentro. Mi hijita estaba irreconocible, ella se preparó hermosa, se vistió igual que otras seudos amigas que hizo acá (en Mallorca). Y luego mandó por Instagram una filmación bailando. Y esa fue la última vez que la vi con vida“, lamentó el hombre quien señaló que “estas fiestas” están “de moda” y “muy relacionadas” a las “pastillas de diseño, como se le dice a esta mierda”.

LEÉ TAMBIÉN: Conmoción por la muerte de una marplatense que consumió éxtasis en España

La joven había asistido junto a su hermana melliza al Origen Festival, en la localidad balear donde consumió éxtasis que según denunciaron sus familiares, estaba adulterada con veneno para ratas.

“Hay muchos controles, pero estos hijos de putas siempre están. Quien lo lea no me juzgue y menos a mi bebé. Sólo quiero que se sepa para tener conciencia de que hay hijos de putas matando a nuestros hijos, haciendo creer que no hay diversión sin alcohol o drogas. A mí no me gustaban esas fiestas pero ella me decía: ‘No todos se drogan papá’. Está era su segunda fiesta el Palma de Mallorca. Bueno, ya me la arrancaron y la mataron como sapo… Es durísimo decirlo pero cuando la vi tuve que mirar un tatuaje, porque no era ella”, concluyó el padre de la joven.