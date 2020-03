Lauren Whitney, mamá de cuatro hijos, hizo un video en la plataforma TikTok donde se muestra llorando en un supermercado y relata que no encuentra pañales para su bebé. Y es que en medio del pánico por el coronavirus, los ciudadanos corrieron a los negocios a abastecerse.

La mujer fue a varias tiendas con la esperanza de encontrar pañales del tamaño de su hija, según el portal BuzzFeed. Después de una intensa búsqueda y sentirse derrotada al darse cuenta de que probablemente no los iba a conseguir, decidió hacer el TikTok.

"Entonces ustedes, toda la gente loca que está comprando todos los pañales, ¿cómo se supone que voy cambiarle el pañal a mi hija si no puedo pagar por 20 paquetes a la vez como tú?" pregunta llorando en el clip. "Inicié sesión una hora más tarde para ver que se volvió viral. Debatí borrarlo, pero decidí que era necesario verlo”, dijo.

Los productos más demandados incluyen jabón, desinfectantes para manos, productos de limpieza, papel higiénico y agua. Los supermercados incluso están poniendo límites a la cantidad de ciertos artículos que los compradores pueden adquirir para evitar la escasez.

"Me encantaría que la gente se dé cuenta de que toda esta compra de pánico y acaparamiento está dificultando a las familias de bajos ingresos o familias con un presupuesto limitado", dijo Whitney a BuzzFeed. "Algunas personas no pueden llegar a las tiendas cuando llegan los camiones. Algunas personas no tienen dinero para ir cuando llegan los camiones porque les pagan más tarde".

Finalmente, la madre encontró dos paquetes de pañales del tamaño de su hija y decidió solo comprar un paquete. "Voy a dejar este para otra persona", dice Whitney en otro TikTok mientras devuelve un paquete de pañales.