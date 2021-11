David Humm, el prestigioso chef y propietario del restaurante Davies and Brook situado en el hotel londinense de cinco estrellas Claridge's, ya no seguirá al frente del local por razones con las que más de un cliente podría no estar de acuerdo. Sus platos eran aclamados por todos los comensales, pero la dirección tomó cartas en el asunto cuando notaron sus intenciones secretas: reversionar el menú.

La innovación no constaba precisamente de sabores más exóticos o mas amplitud de platos, sino de un giro de 360 grados. Humm quería transformar el restaurante en 100% vegano, ya que según el, "es el futuro". Así fue como la dirección le cortó el chorro y le quitó su puesto de trabajo. Por lo pronto permanecerá en la dirección del restaurante hasta finales del próximo mes, mientras, Claridge's aun no ha anunciado quien será su sustituto.

En un comunicado difundido este viernes, el hotel anunció que había "acordado mutuamente" separarse de Daniel Humm. "Respetamos y entendemos completamente el rumbo culinario de un menú totalmente vegetal que Daniel ha decidido adoptar y defender y que ahora quiere introducir en Londres", declaró el hotel. "Sin embargo, este no es el camino que deseamos seguir aquí en el Claridge's en este momento", reza el comunicado.

.

Por su parte, en una declaración personal publicada en su cuenta de Instagram, Humm expresó que "el mundo está cambiando y nosotros tenemos que cambiar con él". "Para mí, el futuro está basado en las plantas. Esta es nuestra misión y lo que defendemos como empresa", escribió. Fiel a sus convicciones aceptó separarse de sus socios y emprender un rumbo nuevo por su parte ¿Abrirá un restaurante propio?

La realidad es que este prestigioso chef no ha dado puntada sin hilo. En junio relanzó su restaurante neoyorquino Eleven Madison Park, premiado con tres estrellas Michelin (ocupa el primer lugar de la última lista The World’s 50 Best), con un concepto totalmente vegano. En aquel momento dijo que eliminar los productos animales era "un riesgo que merecía la pena", destacando las diversas posibilidades de la cocina basada en plantas y recalcando que la experiencia en un restaurante "va más allá de lo que hay en el plato".

Daniel Humm ha sido coronado rey de la gastronomía. Inició su entrenamiento en el Hotel Baur au Lac, en Zurich, donde permaneció durante tres años. Su crecimiento ininterrumpido le permitió obtener la primera Estrella Michelín cuando solo tenía veinticuatro años.

Sus creaciones se sustentan en el deleite, la belleza, la creatividad y la intención. En su concepto, un plato no es solo alimento, sino que es el resultado de un proceso. Al igual que su pintor preferido, Picasso, Daniel crea arte en su cocina. Platos con marcada identidad y personalidad elaborados con líneas simples.