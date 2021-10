El novelista tanzano Abdulrazak Gurnah, quien actualmente vive en el Reino Unido, fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura "por su penetración intransigente y compasiva de los efectos del colonialismo y el destino del refugiado en el abismo entre culturas y continentes".

Gurnah nació en 1948 en la isla de Zanzíbar, pero llegó al Reino Unido como refugiado a finales de la década de 1960. Es conocido por obras que tratan en su mayoría de la vida en África y sobre el racismo y los refugiados. Entre ellas se destacan "Memory of departure", "Dottie", "Admiring Silence" y "By the Sea".

En su última novela, "Afterlives", publicada en el 2020, describe el escenario del principio del siglo XX, una época anterior al final de la colonización alemana de África Oriental en 1919.

"La dedicación de Gurnah a la verdad y su aversión a la simplificación son sorprendentes. Esto puede hacerlo sombrío e intransigente, al mismo tiempo que sigue el destino de los individuos con gran compasión y un compromiso inquebrantable. Sus novelas huyen de las descripciones estereotipadas y nos abren la mirada a una África Oriental culturalmente diversificada y desconocida para muchos en otras partes del mundo", afirmó Anders Olsson, presidente del Comité Nobel de Literatura.

Abdulrazak Gurnah llegó como refugiado a Reino Unido (Nobel Prize).

Subrayó que en el universo literario del novelista "todo es cambiante: los recuerdos, los nombres, las identidades". "Una exploración interminable impulsada por la pasión intelectual está presente en todos sus libros, e igualmente prominente ahora, en 'Afterlives', que cuando empezó a escribir como refugiado a los 21 años", agregó.

El 27 de noviembre de 1895, Alfred Nobel firmó su última voluntad y testamento, dando la mayor parte de su fortuna a una serie de premios, los Premios Nobel. Tal y como se describe en el testamento de Nobel, una parte estaba dedicada a "la persona que haya producido en el campo de la literatura la obra más destacada en una dirección ideal".

Desde 1901 se han concedido 113 Premios Nobel de Literatura. Hasta la fecha, el galardonado más joven en ese ámbito fue el británico Rudyard Kipling, mejor conocido por "El libro de la selva", que tenía 41 años cuando se le concedió el premio en 1907 "en consideración al poder de observación, la originalidad de la imaginación, la virilidad de las ideas y el notable talento para la narración que caracterizan las creaciones de este autor de fama mundial".

Mientras, el galardonado de mayor edad fue la británica Doris Lessing, novelista "épica de la experiencia femenina, que, con escepticismo, fuego y poder visionario ha sometido a examen una civilización dividida", a quien le otorgaron el premio en el 2007, cuando tenía 88 años.