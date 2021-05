Los fanáticos de la ciencia ficción celebran, como cada 4 de mayo, el Día de Star Wars, esta zaga que unió generaciones y no para de crecer.

"May the Force be with you" es la expresión más clara de pertenencia a este grupo tan selecto como multitudinario, que ahora tendrá nuevas versiones de la mano de Disney.

La primer película se estrenó el 25 de mayo de 1977 y ese saludo se volvió una cuestión de estado, obligatoria y universal.

En nuestro país, la película se llamó "La Guerra de las Galaxias" y si bien su estreno fue un poco después, tuvo una gran repercusión. "Que la fuerza te acompañe", se hizo tan popular como idioma original.

Star Wars fue un éxito desde su versión original y en varios países del mundo.

La franquicia tuvo como puntapié inicial a la primera producción de George Lucas, allá por la década de 1970: "Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza", la cual contó con actores como Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Alec Guinness, Anthony Daniels, entre otros.

El "duelo" de muñecos de Star Wars retro contra los más recientes del mercado.

"Una nueva esperanza" fue el comienzo de un mundo de unas once películas, incluyendo la producción que se centra en el mítico Han Solo y la novedosa Rogue One, numerosas series televisivas de todo tipo, videojuegos, novelas, parques temáticos Y juguetes, entre otras creaciones.

Cada 4 de mayo se celebra del "Día de Star Wars"

De esta forma, "La guerra de las galaxias" suma millones de fanáticos alrededor del globo "The Mandalorian", con un Yoda bebé que enamora a toda audiencia, las nuevas películas que finalizan la historia de Luke Skywalker, su hermana Leia y el irreverente Han Solo, y una variedad de productos nuevos con estrenos próximos, tal como "Star Wars: The Bad Batch", una serie animada que cuenta las aventuras de un soldados clon con mutaciones genéticas que se convierten en mercenarios.

Star Wars y la relación con Margaret Thatcher

Pocos saben por qué la zaga más famosa del mundo tiene su día cada 4 de mayo, pero esto se dio gracias a una increíble publicación del Partido Conservador británico en el diario London Evening News, el mismo día pero de 1979, casi dos años después del estreno del Episodio IV, el primero de la saga.

En esa edición, los políticos felicitaban Margaret Thatcher por haber ganado las elecciones en el país por primera vez con una cábala en referencia a Star Wars "May the force be with you", que en castellano se traduce, "Que la fuerza te acompañe".

Margaret Thatcher se metió en el corazón de los fanáticos de Star Wars con ese mensaje.

Los seguidores se lo tomaron en serio y, gracias a la "Dama de Hierro", el 4 de mayo quedó establecido como el Día Mundial de Star Wars, jugando con las palabras inglesas fourth (cuarto) y force(fuerza) para armar una nueva frase para celebrar: "May the fourth (4th) be with you".