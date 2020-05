En plena pandemia del coronavirus, investigadores del estado de Florida - Estados Unidos- reportaron un ejemplar de abeja calamintha, una especie que se creía que estaba en extinción ya que no era vista en la naturaleza desde hace años.

Un investigador de posdoctorado del Museo de Historia Natural de Florida, Chase Kimmel, precisó que la calamintha solo se detectó en cuatro áreas cubiertas de matorrales de pinos y naranjos de las dunas de mayor elevación de la zona, que eran hábitats aislados cuando el estado se encontraba bajo el agua.

“La abeja se encontró en cuatro lugares cuando se descubrió por primera vez en 2011. El último estudio, realizado en 2016, hizo una pesquisa en tres de estos lugares y los autores solo encontraron la abeja en dos de ellos", señaló Kimmel. Esa fue la última vez que se vio a la especie en su hábitat. Después del 2016, la abeja desapareció y no volvió a verse hasta el último marzo, cuando Kimmel recorrió la zona y confirmó que el insecto aún no se había extinguido.

Chase Kimmel, el investigador del Museo de Historia Natural de Florida.

“Estaba abierto a la posibilidad de no encontrar a la abeja en absoluto, así que cuando la avisté por primera vez en el campo, fue realmente excitante”, confesó el investigador mediante un comunicado. Chase está instalado en la región para poder ubicar su alcance y obtener más detalles sobre sus características, ya que hasta el momento solo se la ubicó en la flor calamint de Ashe.

Particularidades de la abeja azul

Los investigadores creen que la abeja, de color azul metálico, es solitaria y que no construye colmenas como las abejas comunes, ya que no fueron halladas en sus nidos. El color azul brillante de la abeja calamintha y su delimitada localización, no son las únicas rarezas de este insecto.

La calamintha azul u osmia calaminthae tiene unos particulares pelos faciales que utiliza para recolectar polen. Al visitar las flores, mueve su cabeza hacia adelante y atrás para obtener la mayor cantidad de polen posible con el vello, un comportamiento que es único de esta especie.

A la abeja se la ubicó en la flor calamint de Ashe.

La abeja azul calamintha es considerada una especie con necesidad de conservación, por lo que Kimmel busca que el insecto adquiera la protección de la Ley de Especies en Peligro de Extinción del Servicio de Pesca y Vida Silvestre.