Es falsa la afirmación de que la vacunación contra el coronavirus mediante la vacuna Pfizer para uso de emergencia en adolescentes puede causar infertilidad en menores de entre 12 y 15 años. Tras varios comentarios que recibió Univisión Noticias en un posteo de Instagram, el medio debió salir a aclarar la mentira para combatir la desinformación en pleno contexto de pandemia.

Los argumentos falsos de los comentarios se habrían desprendido de un video que un usuario habría publicado sobre los supuestos peligros de la vacunación, quien fue desmentido en varias oportunidades por distintas publicaciones que se ocupan de combatir la desinformación.

"Es falso que la vacuna autorizada a los adolescentes de 12 a 15 años cause infertilidad."

" Pfizer anuncia que su vacuna contra el coronavirus es 100% efectiva en adolescentes de entre 12 y 15 años. La farmacéutica asegura que estos resultados, derivados de un estudio con 2,260 adolescentes, fueron aún mejores que los registrados con anterioridad entre participantes vacunados de entre 16 y 25 años", había publicado el medio en su cuenta oficial.

Tras los comentarios al posteo que ponían en duda la información y alertaban de falsos peligros, desde Univisión publicaron fundamentos científicos que desestiman tales comentarios erróneos y desinformados.

Entre los argumentos que desestiman la falsa infromación, el medio publicó que el 11 de mayo, KSAT, de ABC News, entrevistó a un experto de medicina maternofetal del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en San Antonio, Patrick Ramsey, quien explicó que no hay justificación para los temores de infertilidad en adolescentes de 12 a 15 años que reciban la vacuna.

"No hemos visto ninguna preocupación, en absoluto. Hemos visto a personas en los ensayos de la vacuna que se han quedado embarazadas, hemos visto a personas que se han quedado embarazadas después de las vacunas y no hemos visto ninguna preocupación en la población adulta con la capacidad de quedarse embarazada y ciertamente eso se aplicaría también a la población adolescente", explicó el experto.

"Las vacunas de Pfizer-BioNTech, que es ARN mensajero, no está descrito que haya infertilidad"

Por otro lado, la infectóloga y directiva de la Sociedad Venezolana de Inmunología, Patricia Valenzuela, aseguró al medio que sobre “las vacunas de Pfizer-BioNTech, que es ARN mensajero, no está descrito que haya infertilidad, no hay modificación del genoma humano (el conjunto de instrucciones genéticas de una célula), no intervienen el núcleo de las células del sistema inmunológico”.

.

"No hay pruebas de que las vacunas, incluídas las del Covid-19, causen problemas de fertilidad", publicaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) quienes han publicado información sobre el coronavirus en personas embarazadas o en periodo de lactancia y el medio replicó.

Ante la desinformación que circula sobre las vacunas contra el coronavirus y los posibles efectos sobre la fertilidad, debieron dejar en claro que esa información es falsa.

"No hay pruebas de que las vacunas, incluídas las del Covid-19, causen problemas de fertilidad"

"Es falso que la vacuna autorizada a los adolescentes de 12 a 15 años cause infertilidad. Las vacunas ARNm contra el Covid-19 no causan este efecto; ya lo hemos verificado en El Detector. Y, como nos indicó la especialista Valenzuela sobre la vacuna de ARNm de Pfizer-BioNTech, no está descrito que estas vacunas afecten la fertilidad de los receptores", concluyó Univisión.

El Detector de mentiras es una publicación que se ocupa de desmentir las noticias falsas y combatir la desinformación como en la Argentina lo hace Chequeado.

En Estados Unidos, comenzó la vacunación para adolescentes el pasado 13 de mayo. Hasta el momento, son 600,000 los adolescentes durante la primera semana de la aplicación de la vacuna Pfizer que recibieron sus dosis, datos que informó la agencia Reuters, en base a los datos aportados por Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Hasta el 20 de mayo fueron inmunizados más de 160.1 millones de personas de 12 años o más, con al menos una dosis de vacunas contra el coronavirus en Estados Unidos, y más de 125.4 millones tienen la vacunación completa.