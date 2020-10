Un grupo de hackers dedicado a atacar compañías multimillonarias empezó a donar el dinero robado a la caridad, asegurando que quieren "hacer del mundo un lugar mejor".

Se trata de la banda pirata llamada Darkside, que ya posteó los recibos en la Dark Web de dos cesiones de 10.000 dólares organizaciones de caridad usando bitcoins.

Las instituciones elegidas para las donaciones fueron Children International y The Water Project, las cuales recibieron el dinero por medio de la cuenta de un donante basado en Estados Unidos llamado The Giving Page, establecida para hacer más sencilla las transacciones multimillonarias de criptomonedas.

En un posteo en su blog, los hacker aseguraron que solo atacan a compañías grandes y rentables.

El recibo de donación que publicó Darkside en la Dark Web (BBC)

En el sitio, el grupo Darkside escribió: "Creemos que es justo que una parte de la plata de las compañías vaya a la caridad. No importa cuan malo creas que es nuestro trabajo, estamos satisfechos sabiendo que ayudamos a cambiar la vida de algunas personas".

Desafortunadamente para los piratas, parece que no todo el mundo está de acuerdo con su método de donación poco ortodoxo. Una de las caridades, Children International, ya avisó que no aceptará el dinero y dijo a BBC News que "si la donación está asociada a un hacker, no tenemos intención de quedarnosla."

Darkside es un grupo relativamente novedoso, los expertos dicen que es la primera vez que ciberdelincuentes usan dinero robado para hacer una donación.

Robin Hood es un héroe medieval inglés que robaba a los ricos malvados para donar a los pobres

Según BBC News, un empleado de seguridad cibernética dijo que en este caso de hackeo: "No está del todo claro lo que los criminales están tratando de hacer mediante estas donaciones. ¿Tal vez los ayuda a calmar su culpa? O quizás lo hacen por razones egoístas, porque quieren ser percibidos como personajes de Robin Hood antes de extorsionistas sin conciencia".

"Cualquiera sean sus motivaciones, es claro que es un acto muy inusual, y hasta donde yo sé, es la primera vez que un grupo de secuestradores de datos donaron una porción de sus ganancias a la caridad", agregó.

Analistas también apuntaron que, mientras agentes de seguridad cibernética mejoran sus habilidades para rastrear las transacciones de criptomonedas, el hecho de que todavía sea posible trasferir grandes sumas anonimmamente como lo hace Darkside es peligroso, y podría llegar a abrir nuevos caminos para otros crimenes financieros como el lavado de dinero.